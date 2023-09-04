教宗方濟各喊話北京 不用怕教會

在蒙古訪問的羅馬天主教教宗方濟各，三日與其他宗教領袖共同主持跨宗教會議。（法新社）

2023/09/04 05:30

中國教徒湧入蒙古低調朝聖

〔編譯孫宇青／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各近日訪問蒙古，三日與其他宗教人士共同主持宗教會議，彰顯蒙古宗教寬容的傳統。值得注意的是，方濟各特別呼籲政府不必擔心教會的政治企圖，顯然隔空向北京喊話。中國近年擴大壓迫宗教少數，許多中國天主教徒此次特地前往蒙古覲見教宗，還刻意低調行動，似乎擔憂身分曝光，返國後遭到當局為難。

出席蒙古跨宗教會議

高齡八十六歲的方濟各三日在跨宗教會議上，聆聽猶太、伊斯蘭、印度教、日本神道、福音派基督教、巴哈伊教等十幾位不同宗教領袖談述自身信仰，以及他們與天堂的關係。方濟各表示，各宗教領袖同聚一堂，彰顯宗教在造福社會上具有潛力，「如果各國領袖選擇與其他國家接觸和對話，將為解決許多衝突做出決定性貢獻」。法新社指出，方濟各話中有話，試圖向中國傳達「靈修」對社會是健康、而非威脅的訊息。

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強調傳教無政治企圖

據了解，蒙古只有一四五○名天主教徒，但教會與政府保持良好關係，反觀中國有一千兩百萬天主教徒，北京卻對宗教活動嚴加限制。方濟各此行對主教、神父、傳教士和信徒發表談話時，強調耶穌沒有給他的使徒任何政治授權，而是告訴他們透過信仰減輕人類的痛苦，「因此，政府和世俗機構不必擔心教會的傳教工作，因為它沒有政治議程」。觀察人士指出，方濟各這番話似乎正是針對北京。

方濟各二日在烏蘭巴托的蘇赫巴托廣場接受蒙古政府舉行的歡迎儀式時，台下大多數人是來自亞洲和世界各地的天主教徒，其中更有許多中國人。在方濟各會見蒙古總統呼日勒蘇赫‧額爾登巴特時，約有廿多名中國教徒揮舞五星旗，但也有人戴著口罩、墨鏡和圍巾，似乎打算掩蓋身份。當方濟各向人群揮手，他們揮舞五星旗；但當方濟各進入國家宮後，人們就把五星旗收起來。

教徒擔心返中被算帳

法新社引述一名中國遊客表示，她和同伴此行必須特別低調，邊境檢查被問到出國目的、是不是天主教徒時，只能說是為了旅遊。她坦言，天主教徒在中國承受極大壓力，「我們還擔心回國之後，會不會被請去喝茶」，即被中國國安人員傳喚詢問。還有一名中國遊客建議其他人不要接受外媒訪問，「你知道我們為什麼不能說太多，你知道這是怎麼回事」。

中國國家主席習近平要求天主教和其他所有宗教嚴格遵守中共的指示，並進行「中國化」。因此，梵蒂岡近年試圖改善中國天主教徒的處境，而蒙古人口雖僅約三三○萬，但地理位置靠近中國，對羅馬天主教會具有重要戰略意義。

部分中國天主教徒特地前往蒙古覲見教宗，還戴著口罩、墨鏡和圍巾，刻意低調行動，似乎擔憂身分曝光，返國後會遭到當局為難。（美聯社）

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