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中國警鐘 對華政策聯盟再增3國

由全球二十多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），定期召開峰會討論應對中國威嚇的方法。圖為前比利時總理維霍夫斯達、前英國首相特拉斯、前澳洲總理莫里森與IPAC創辦人兼執行董事裴倫德（左至右）在今年二月的東京峰會上合照。（路透檔案照）

由全球二十多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），定期召開峰會討論應對中國威嚇的方法。圖為前比利時總理維霍夫斯達、前英國首相特拉斯、前澳洲總理莫里森與IPAC創辦人兼執行董事裴倫德（左至右）在今年二月的東京峰會上合照。（路透檔案照）

2023/09/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年來的好戰行為，以及為自身利益形塑世界規範的企圖，引起愈來愈多國家警戒。「日經亞洲」二日報導，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）近日在捷克布拉格召開年度峰會，菲律賓、肯亞和巴拉圭國會議員也加入討論應對「老大哥」（指中國）的策略。

IPAC成立於二○二○年六月四日，即天安門鎮壓卅一週年，自許是「積極致力於協調中國民主政策的最大跨黨派立法網路」。在布拉格舉行的第三屆年度峰會上，以歐洲和日本國會議員為主的IPAC，向菲律賓、肯亞、巴拉圭的國會議員敞開了大門。

菲律賓代表團聯合主席阿瑪通對參加IPAC論壇持樂觀態度，並對中國在周邊區域的角色直言不諱，「老大哥一直在欺凌我們，他們為所欲為，卻不必負擔任何後果。因此，透過聆聽其他國家的說法，以及他們如何與中國打交道，或許可以學到一兩件事，有助於我們制定自我保護的政策。」

中國近日甫公布一份新版中國地圖，聲稱對南海爭議地區擁有主權。一段時間以來，中國海警船隻也不斷在南海騷擾菲律賓海軍艦艇。

不過，阿瑪通仍強調，加入IPAC不應該「敲響警鐘」，因為IPAC並不以反中為目的，而是一群國家討論涉及中國的問題，「我們加入IPAC不一定意味我們要與中國作戰。如果說有何不同的話，那就是該論壇讓我們了解有關中國的問題，以及其他國家與中國來往的細節」。

菲律賓馬尼拉德拉薩大學講師吉爾表示，菲律賓議員加入IPAC意義重大，因為IPAC提出「處理中國不斷擴大的好戰性」的建議。然而，他也警告不要誇大其詞，因為IPAC無權達成具約束力的協議，僅是提出政策建議的媒介。

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