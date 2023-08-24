金磚峰會臨時缺「習」 健康成謎

中國國家主席習近平在南非出席金磚國家峰會，廿二日卻意外缺席多邊工商論壇，引起外界揣測，認為此事「不尋常」。（路透）

2023/08/24 05:30

習近平工商論壇演說換人 「極為不尋常」

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家主席習近平在南非出席金磚國家峰會，依照峰會行程，習原定與其他會員國領袖一起出席廿二日峰會舉辦的多邊工商論壇，並發表演說，不過他意外缺席，改由中國商務部長王文濤代為唸出演說稿，引起外界揣測，多名分析家都說，此事「不尋常」。

習近平稍晚參加在論壇之後舉行的峰會晚宴，但是未談到缺席論壇的理由，中國外交部發言人汪文斌也避談此事。由於中國官媒發出的工商論壇演說以及外交部發言人在社群媒體發文，都未提演說是王文濤代讀，習顯然是臨時決定不出席論壇，也是唯一缺席的與會領袖。習在演說稿當中批評「有的國家不甘心失去其霸權地位，對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓」，明顯在批評美國。

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下機步伐不穩 央視刪畫面

一些中國觀察家揣測，是否有事情「不對勁」，或突然不適。關注中國動態的「中國時事通訊」（Sinocism）創辦人利明璋強調，習近平本月長時間未公開露面已經有點奇怪，「臨時決定缺席工商論壇，看來更奇怪」，「謠言將會滿天飛。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫研究主任葛來儀、「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員賀博然也表示此事「極為不尋常」、「高度反常」，「似乎有事讓習無法出席會議，可能是健康事件，或者需要他處理的急事」。

自由亞洲電台報導，前一天習抵達約翰尼斯堡，央視播出他下機畫面，剪掉走下樓梯那段，有網友形容習「疲態畢露…步伐姿態蹣跚不穩」、「氣色看來肥腫老態」。

中俄都力圖強化「金磚」國家影響力，包括擴大規模、去美元化，來抗衡西方主導的全球機構。然而，巴西總統魯拉在論壇致詞表示，「我們不想當七大、二十大工業國集團或者美國的對比物，只是想把我們組織起來」，凸顯金磚成員國對未來願景的歧見。

提高成員國使用本幣，降低對美元的依賴，也是峰會議題，俄羅斯總統普廷在視訊談話中說，金磚國家「去美元化」不可逆轉，巴西提出共同貨幣構想。不過東道主南非表明，此次不會討論金磚國家共同貨幣問題。

政治分析家指出，金磚國家一直苦於在全球秩序上扮演什麼角色凝聚共識。白宮國安顧問蘇利文廿二日說，他看不出金磚國家正成為美國的地緣政治對手，「這是一個非常多樣國家的集合…在關鍵議題上的觀點互異」，美國將繼續推進與巴西、印度和南非的「強勁正面關係」，「也將持續管控與中國的關係，並且將繼續抵抗俄羅斯的侵略」。

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