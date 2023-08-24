中國地方爆大裁員 迫香港吞國債救國

中國房地產巨擘接連爆發財務危機，如今又傳出「西南某省」恐為地方債務裁撤兩成公務員，引發網友熱議。圖為最近爆出財務危機的房地產開發商碧桂園，在雲南省省會昆明市的住宅大樓建案。（路透檔案照）

2023/08/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國房地產巨擘接連爆發財務危機，貴州、雲南等多個債務纍纍的地方政府也向中央政府求救，此前浙江省與上海市等地相繼發布公告稱，公務員減薪達三成，凸顯中國地方財政持續惡化，如今又傳出「西南某省」恐為地方債務裁撤兩成公務員，引發網友熱議，而北京擬發債救地方財政，香港恐被迫吞下國債來「救國」。

西南某省裁撤兩成公務員

中媒「財新週刊」連日報導，北京中央下半年擬推出人民幣一．五兆元（約六．五七兆台幣）的特殊再融資債券，供十二個債務壓力較大的省區發行。報導還特別提到天津、雲南、陝西、重慶等省市，或可在配額上獲得更多支持。但同時直指，這次獲得特殊再融資債券額度較多的「一個西南部省分」，需要「付出的代價可能包括將公務員縮編二○％」。

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對此，中國財經界及一般網友除將焦點指向雲南、貴州等省，並感嘆如今連最安穩、福利最好的公務員也要被裁員兩成，鐵飯碗也不保了，還有什麼工作是靠得住的；另一些網友則表示贊成，認為中國政府部門冗員偏多且福利太好，「消點腫是應該的」。

北京大舉發債救地方財政

中國準備大舉發債降低地方政府債務危機，學者專家認為，香港很有可能被迫為這些債券買單，甚至連強積金（強制性公積金，香港退休保障計畫）都可能被迫「救國」。據自由亞洲電台（RFA）報導，香港知名時事評論家、美國智庫詹姆士敦基金會高級研究員林和立預測，國企將被迫成為買家，而香港也可能成為北京當局「抽水填債」的目標。

事實上，中國財政部今年向香港發國債的規模倍增至三百億人民幣（約一三一四億台幣），獲港府大力支持。中國證監會近日也考慮在香港推動國債期貨，及相關Ａ股指數選擇權。香港立法會於去年中修法，放寬強積金投資中國國債的比例至三成，以目前強積金總資產逾一兆港元算，有超過三千三百億港元（一．三四兆台幣）的運用空間。

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