大搞軍事外交 中國近十年聯合軍演倍增

中國人民解放軍過去十年聯合他國軍演次數翻倍，高階軍官出訪他國頻率也增加，軍事已成為中國外交政策重要部分。圖為中國、俄羅斯和伊朗海軍二○一九年十二月在阿曼海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

2023/08/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國家主席習近平上台後推動軍事現代化，解放軍也擴大其外交觸角，過去十年來與他國舉行聯合軍演的次數倍增，海軍船艦與軍事高層更是頻繁出訪，顯示軍事已成為中國外交政策一大要件，然其主要影響力仍僅限俄羅斯、巴基斯坦與上海合作組織（ＳＣＯ）成員國，未及於其欲拉攏的東南亞國協（ASEAN）國家。

香港南華早報十三日報導，分析新華社報導發現，自二○一三年以來，中國與外國聯合軍演次數倍增，共艦訪問他國港口、特別是被稱為南方國家的開發中國家，以及中國最高軍事領導機構中央軍事委員會官員出訪的次數，也有所成長。美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今年一月便指出，共軍此等大秀軍事肌肉的做法，令美國等西方國家心生質疑，指控中國意圖重塑國際秩序，違背自由民主價值。

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據新華社報導，共軍自中共十八大以來至少參與四十五場俄軍也參加的軍演，其中廿場是中俄雙邊演習；俄國和巴基斯坦皆參加的上合組織演習規模盛大，超過四千名解放軍參與不同軍種的聯合指揮與混合編組的演訓。相較之下，共軍在與東協國家舉行聯合軍演時，規模與深度相形見拙。以今年稍早在泰國舉行的「金色眼鏡蛇」多邊軍演為例，中國僅派廿五人參與搜救演習，美軍卻有六千多人。

美國喬治華盛頓大學博士生王兆曦（Jackie Wong Siu-hei，譯音）說，這意味著亞洲國家無意與中國進行深度聯合演訓。美國普林斯頓大學政治系博士候選人陳天恩（Zenobia Chan）也說，東協既不想得罪中國，也希望繼續與軍事盟友與武器供應國美國維持良好關係。至於中國軍方高層會晤外國同級官員，則是「做業績」成分居多。

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