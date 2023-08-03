4個月內第3度遭起訴 川普暗指阻他回鍋白宮

前美國總統川普一日第三度遭刑事起訴，還可能被定罪，但無論起訴或定罪，都無礙他參選或就任總統，甚至可能為他的政治之路帶來益處。（法新社檔案照）

2023/08/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普一日因企圖推翻二○二○年美國總統大選結果而遭起訴，為川普自今年三月以來第三度遭刑事起訴，也是他投身總統選戰以便重返白宮所面臨的最嚴重司法威脅，若遭定罪恐身陷囹圄。

起訴川普的美國司法部特別檢察官史密斯指控川普密謀詐欺美國，以及密謀妨礙正式宣布總統大選結果的官方程序，即二○二一年一月六日國會參眾兩院聯席會議認證民主黨總統候選人拜登當選總統。川普當時在白宮外向支持者發言否認大選結果，慫恿主持國會認證的時任副總統彭斯推翻選舉結果但未果，最後號召川粉衝向國會山莊並釀成暴力事件。史密斯稱川普的謊言妨礙美國政府收集、計票與認證總統大選結果程序的基本職能，而且「助長」這場「對美國民主殿堂前所未有的攻擊」。

請繼續往下閱讀...

川普在四十五頁的起訴書中被控三項密謀與一項妨礙司法調查的罪名，其中兩項指控最重可判處廿年有期徒刑，若遭定罪恐衝擊川普的總統選情，遑論川普因不當處理政府機密文件而遭刑事起訴一案預定明年五月開審，時間點適逢二○二四年美國總統大選進入白熱化階段。除了密件案，川普還因支付成人片女星封口費遭刑事起訴，是美國有史以來首位遭刑事起訴的現任或前任總統。

起訴書還列出包括川普前任私人律師、前紐約市長朱利安尼等六名共謀者，但這六人並未遭到起訴。川普是本案唯一被告，預定三日提審，主審法官預料是民主黨籍前總統歐巴馬任命的美國聯邦地區法院法官庫特坎。史密斯說，檢方尋求速審速結。

川普在其自創的社群平台Truth Social上質疑起訴的時間點，暗示意在阻撓他回鍋白宮，否則為何不在兩年半前國會山莊暴動事發後就起訴他，「他們為啥等這麼久？」川普稍後感謝支持者相挺，並說全世界都看到美國過去三年來在拜登的執政下充斥貪腐、醜聞與失敗，「美國正在走下坡，但我們會讓它再度偉大！」

根據路透／易普索的最新民調，假設拜登與川普兩人對決，支持率各為三成七與三成五，二成八未決定投票意向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法