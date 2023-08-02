美力促日韓防衛合作 震懾中朝

美國總統拜登十八日將與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉行三邊峰會，藉此強化日、韓兩個亞洲盟邦之間的安全聯繫，提高在印太地區的嚇阻力。圖為拜登（左）、岸田（中）和尹錫悅（右）今年五月在七大工業國集團（G7）廣島峰會上會面。（美聯社檔案照）

2023/08/02 05:30

八月峰會 說服兩國強化安全聯繫

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十八日將在大衛營做東，與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉行三邊峰會。英國「金融時報」一日報導，面對中國、北韓威脅日增，白宮將在這場會談上強化日、韓兩個亞洲盟邦之間的安全聯繫，藉此提高在印度—太平洋地區的嚇阻力。

美國分別與日、韓締結雙邊聯盟關係，但日韓兩國因第二次世界大戰歷史因素，關係向來波折起伏。尹錫悅上台後，與日本關係大幅改善，白宮希望趁機力促這兩個盟邦建立更緊密的關係，強化嚇阻中國和北韓。

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設置領袖層級三方熱線

報導引述四名消息人士說法，美方希望在大衛營峰會上推動日、韓兩國同意，兩國在發生攻擊事件時，都有責任與彼此諮商，以及兩國面臨北韓、中國共同威脅，藉此促進兩國防衛合作。三國官員正在磋商峰會共同聲明的文字，也在討論設置領袖層級的三方熱線，預期峰會還將公布強化三國聯合軍演、網路安全、飛彈防禦和經濟安全等措施。

前五角大廈日本事務專家、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日本專案主任強斯東（Christopher Johnstone）說，達成深化這兩個亞洲鄰國安全聯繫的共同聲明，將是具里程碑意義的成果，「東京和首爾發表聲明，確認彼此安全息息相關，將是歷史性的，兩國未來領袖將難以推翻」，「這會傳遞（兩國）共同利益和目標的訊息，當然平壤會聽到，但或許會更響亮地傳進北京的耳裡。」

轉為三邊夥伴關係戰略

白宮拒絕評論此事，南韓政府尚未回應，東京也不評論，但官員強調，美日安保協議並不允許三邊集體防禦，「面對北韓和中國的威脅，我們將探究強化安全合作的新方式，但會一步步來。」美國駐日大使易曼紐指出，華府和盟邦已在採取顯著措施，「三邊夥伴關係是一個有利於我們共同願景的重要戰略轉變」。

這是拜登政府強化印太地區聯盟關係的戰略之一，其他環節還包括美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad），以及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。華府智庫「德國馬歇爾基金會」中國專家葛來儀說，「拜登政府打造的這些聯盟中，美日韓這個軸線是最令中國擔心的」，「美日韓近期已加強飛彈防禦聯合演習和情資分享，三國持續強化防衛合作，將造成中國的安全環境顯著惡化。」

大衛營三邊峰會共同聲明雖非正式集體安全協議，卻會是日韓和解的一大步。前美國國務院亞太事務助理國務卿、現任智庫「亞洲協會」亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席羅素說，「東京和首爾愈加釋出訊號顯示，該區域任何地方發生的軍事侵略，都會對兩國造成影響」，「他們已經放棄『那不是我的問題』的態度。」

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