因應台灣有事 日本官房長官訪與那國島

日本官房長官松野博一（法新社檔案照）

2023/07/24 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本共同社和富士新聞網報導，考慮到「台灣有事」（台灣突發事態），日本官房長官松野博一於廿三日前往日本國境最西端、也是最靠近台灣的沖繩縣與那國島訪問，這是官房長官首度就「保護國民」的民防問題造訪日本西南諸島。與那國島距離台灣僅約一一○公里，一旦中國武力侵台，日本各界擔憂西南群島恐受波及。

負責緊急事態下「民防」的松野博一，週末兩天都在先島群島進行視察，廿三日上午視察與那國島時，與町長糸數健一舉行會談，就台灣發生緊急狀態時如何保障島上居民安全與疏散居民，交換意見。

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日本政府編列經費 應對台海情勢

松野在會中直言，「隨著日本周邊的安全環境變得更加嚴峻和複雜」，攸關公民保護的問題越來越受到關注，重要性大幅提高。松野並參觀與那國島北部的祖納港，聽取有關港口設施的說明。本月初，立法院長游錫堃率領的蘇澳破冰直航日本與那國島觀光踩線活動，從宜蘭蘇澳港搭船航行兩小時後，即抵達與那國島祖納港。

另外，讀賣新聞報導，日本政府決定在沖繩縣宮古島協助修建防空避難所，並計畫在新年度預算案中編列相關經費，以因應「台灣有事」。日本政府計畫在今年底前制定有關防空避難所抵禦攻擊能力的指引，最快將在夏天開始聽取專家意見。

日本政府去年十二月修訂的「國家安全保障戰略」中，提出強化保護國民的體制，並載明聚焦於包括宮古島在內的西南群島，確保「各種避難設施」，主要目的是保障難以在事前避難的地方政府職員等人安全。宮古島市政府計畫運用體育館地下室做為避難所，六月已向防衛省尋求補助經費，將在內部設置儲藏室及發電機，以供約四五○○人在避難所度過三天。

宮古島以外，日本政府也將加速在與那國島和石垣島上修建防空避難所。松野廿二日訪問石垣市，在與石垣市長中山義隆會談時強調，「日本周邊安保環境變得複雜且不穩定，國民保護是一大課題」，一旦「台灣有事」，將協助疏散離島居民。日本內閣官房已制定計畫，設想出現突發事態時，將石垣居民約五萬人和在當地的遊客等疏散到九州和沖繩本島。

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