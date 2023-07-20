美核潛艦訪釜山 南北韓對嗆

南韓總統尹錫悅十九日登上停靠釜山的美國海軍「俄亥俄級」核動力潛艦「肯塔基號」，警告北韓若膽敢發動核挑釁，將導致其政權終結。（歐新社）

2023/07/20 05:30

北韓又射彈抗議 尹錫悅登艦警告

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓十九日凌晨朝日本海方向發射兩枚短程彈道飛彈，據信意在抗議一艘美國核彈道飛彈潛艦（SSBN）抵韓訪問；南韓總統尹錫悅同日稍後警告，北韓若發動核挑釁，將導致其政權垮台。此外，一名原應被押送回美的駐南韓美軍士兵十八日不明原因跨越兩韓非軍事區進入北韓，據傳已遭北韓逮捕。

落入日本專屬經濟區以外東海

美日韓證實，北韓在十九日當地時間凌晨三時卅分到三時四十六分，從靠近黃海的順安朝日本海方向發射兩枚短程彈道飛彈（SRBM），飛行高度皆為五十公里，分別飛行約五五○公里與六百公里後，落入日本專屬經濟區（EEZ）以外的東海。美軍表示，北韓此番射彈未對美國及其盟友構成立即威脅。

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這是北韓繼十二日抗議美日韓軍事首長會議而發射洲際彈道飛彈以來再次蠢動，南韓韓聯社稱其目的顯然針對十八日停靠南韓釜山的美國海軍俄亥俄級核子動力潛艦肯塔基號（USS Kentucky）而來。十九日午後，尹錫悅在登上這艘暌違四十二年首度停靠南韓的美國戰略核潛艦前致詞時警告，北韓膽敢發起核子挑釁，將導致其政權終結。

美士兵叛逃 越線進北韓被逮

此外，美國陸軍二等兵金恩（Travis King）十八日以平民身分參加旅遊團時，在「自願但未經授權」的情況下越線進入北韓。根據了解，現年廿三歲、二○二一年一月入伍的金恩，曾因攻擊罪名在南韓監獄服刑約五十天，本月十日獲釋，原訂十七日將被押送返美，可能面臨更多紀律處分與解職，然因押送人員未能押到登機門，以致金恩未搭上返美班機，反跑去跟團與越界進入北韓。

美軍表示，據信金恩已遭北韓拘留，美方正與北韓人民軍對等官員共同解決此事。美國有線電視新聞網（CNN）指出，據信這是數十年來首度有美軍遭北韓拘留；值此美國及其盟友南韓施壓頻射飛彈與出言不遜的北韓之際，美國阿兵哥「叛逃」恐讓美國在外交上大傷腦筋；分析家與前北韓外交官則認為，北韓可能會藉此搞大外宣，但恐無法獲得政治影響力。

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