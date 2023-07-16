涉長島連續殺人案 美建築師逃15年被逮

懸宕多年、死者多達十一人的美國紐約長島吉爾戈海灘連續殺人案部分偵破，有地緣關係的建築師霍爾曼因涉嫌殺害其中至少三人被捕。（美聯社）

2023/07/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕懸宕近十五年的美國紐約州長島吉爾戈海灘（Gilgo Beach）連續殺人案日前有所突破，五十九歲的建築師霍爾曼（Rex Heuermann）十三日晚間因涉嫌殺害其中至少三人被捕，隨後被控多項殺人罪名，若遭定罪恐將在獄中度過餘生。

吉爾戈海灘連環殺人案二○一○年起受到注意，該海灘附近的海洋公園大道偏僻路段發現四具女屍，隨後在此灘與附近橡樹灘（Oak Beach）又陸續發現多具遺骸，總計九女一男一幼童共十一人。霍爾曼被控在二○○九年與二○一○年殺害其中三名女性，以及是導致第四名女性死亡的主嫌，這四名死者皆為二十多歲的性工作者。霍爾曼十四日在索夫克郡短暫出庭，被控三項一級謀殺罪名，繼續羈押不得保釋。霍爾曼的律師在法院外稱霍爾曼否認犯案。

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吉爾戈海灘連環殺人案的偵辦多年來一直陷於膠著，調查人員始終無法鎖定嫌犯。隨著死者身分陸續曝光，偵辦也開始出現曙光；透過取自丟棄的披薩盒上的DNA、證明霍爾曼使用拋棄式手機與受害者聯繫，犯案後就丟，以及曾有人在其中一名遇害女子家中看到霍爾曼的車，當局終於得以鎖定涉案嫌犯。

霍爾曼令人毛毛的 擁92把槍執照

索夫克郡警察局長哈里遜痛斥霍爾曼是「惡魔」與破壞家庭的掠食者；檢方則說，有九十二把槍的執照以及有高度逃亡動機的霍爾曼審慎地掩飾其形跡，以致當局延宕近十五年才將之繩之以法。鄰居與同僚眼中的霍爾曼，令人毛毛的不想靠近，曾在超市偷竊，被鄰居私下說搞不好家中有藏屍。

人口稠密的長島位於紐約州東南方，西側是紐約市五大區中的布魯克林區與皇后區，東側為索夫克郡與拿索郡，前者下轄發現屍體的海灘，後者是霍爾曼多年來的居住地。連續殺人懸案多年未破備受各界關注，Netflix還曾製播尋找其中一名遇害女子的《失蹤的女孩：長島連續殺人事件》電視版電影。

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