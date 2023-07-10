華裔德國公民赴中 遭扣留拷問

一位華裔德國公民不久前赴中旅行時，遭警方扣留逼問。圖為去年12月，在德國的中國人於柏林抗議中國政府的武漢肺炎封控政策。（路透檔案照）

2023/07/10 05:30

中方要求交出異議華人名單 德安全當局震驚︰展開調查

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕德國調查新聞媒體「Correctiv」披露，一位化名Alex的年輕華裔德國公民，不久前到中國旅行時，抵達某地機場就被警方帶到小房間審問好幾個小時，逼問是否在德國參加過抗議中國政府的集會活動，並逼迫他提供對中國政府持批評態度的示威華人訊息。德國安全當局對此感到震驚，已著手展開調查。

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德國之聲（DW）八日引述Correctiv調查報導，在本案曝光後，德國聯邦議會自民黨團外交事務發言人雷希特（Ulrich Lechte）、聯盟黨團的議會外交委員會副主席哈特（Jurgen Hardt），已要求德國外交部就此事發布中國旅行警示。

德外交部批中國 不遵守國際法

德國外交部聲明表示，擁有中國血統的德國公民一樣享有受德國領事保護的權利，至於入籍德國的華人之德國公民身份是否不被中方承認，外交部對此並不知情；在此之前已有案例顯示，「中方在面對加入外國籍的華人時，並不完全遵守國際法義務」。

報導指出，Alex面對中國警方審問數小時，起初一再否認，但在警方展示現場照片顯示Alex在場後，不得不承認，「他們後來還很直接問：誰是示威的組織者？參加者還有誰？參加者有何相貌特徵？他們尤其關心在德華人參加示威者的姓名。」

已返回德國的Alex表示，他在飢渴和恐懼中忍受中國警方吼叫，「不知何時，我終於崩潰了，所以就說出兩個我認識的示威者假名。這時（中國）警察滿意地點點頭，然後讓我在審問筆錄以及一份道歉書上按指印」。

Correctiv與Alex交談多次，查看過他提供的照片及聊天紀錄，研判他的敘述基本屬實；聊天紀錄還顯示，在中國某地機場審問Alex的警察，事後還要求他繼續提供訊息。

德國之聲與Correctiv今年三月合作的調查揭露，在德留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其取得中國獎學金的留學生必須事先簽署協議，承諾不得從事有損祖國利益與安全的活動，違反協議者可能遭到嚴厲處罰。這些留學生都流露出對中國政府海外監控的恐懼。

美國國務院近日已將中國列為三級旅遊警示區，建議美國公民「重新考慮」是否前往中國，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險。

瑞典籍的香港銅鑼灣書店股東桂民海二○一五年在泰國失蹤，二○年被中國政府以「為境外非法提供情報罪」判刑十年。台灣八旗出版社創辦人、筆名「富察」的李延賀今年三月前往中國時也「被失蹤」，官方直到四月才證實他被以「煽動分裂國家罪」拘留。

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