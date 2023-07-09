北約設日本辦事處 法中皆反對

法國總統馬克宏（右）在北約領袖峰會召開前夕再次表示反對北約在日本設立聯絡辦事處。圖為馬克宏上月廿八日在巴黎與北約秘書長史托騰柏格會面。（歐新社）

2023/07/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico七日報導，北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會召開前夕，法國再度附和北京當局的立場，反對北約打算在日本設立聯絡辦事處的計畫，凸顯北約內部就此議題的分歧。

馬克宏稱脫離北大西洋為主範疇

北約官員過去數月來一直商議在日本設立聯絡辦事處的計畫，為北約在西方與中國的關係日益緊張之際首度插旗亞洲。但法國總統馬克宏對此議大踩煞車，堅稱此等地域擴張恐有導致北約逾越原本以北大西洋為主的範疇之虞。法國總統府愛麗榭宮一名官員七日告訴記者，法方「原則上不贊成」北約在日本設立辦公室，而且據日本當局向法方表達的立場，「他們（日方）自己對此也不樂見。」

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該法國官員堅稱，北約在地理上僅限北大西洋，因為北約就是北大西洋公約組織，遑論被視為該組織核心的北約第五條款與第六條款，就論及該組織「地理性」。

北京也反「亞太版北約」

值此中國在南海與東海耀武揚威、派軍機騷擾台灣與美軍之際，北京當局一如法國，也反對北約在日本設立聯絡辦事處，而且說詞類似。中國外交部發言人汪文斌上月六日在回應英國金融時報稱馬克宏反對北約在日本開設聯絡辦事處的報導時說，北約是區域聯盟，亞洲不是北大西洋地理範疇，無需建立所謂「亞太版北約」；他宣稱大部分亞洲國家都不歡迎北約把觸角伸向亞洲，警告北約「應該保持頭腦清醒」，以及要求日本做出「正確判斷」，勿破壞區域各國互信與損及區域和平穩定。

馬克宏多年來一直反對北約逐漸聚焦中國，二○二一年曾在一場北約會議後表示，北約應該搞清楚其目標，北約是軍事組織，但北約各會員國與中國的關係卻非僅限於軍事議題，「北約是一個關於北大西洋的組織，而中國與北大西洋沒啥關係」。

亞太４國連兩年出席北約峰會

不過，北約秘書長史托騰柏格仍持續推動與亞太盟國建立更深入的聯繫。日本、韓國、澳洲與紐西蘭四國領導人將連續第二年出席十一日起在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約領袖峰會。

北約峰會將在11、12日於立陶宛首都維爾紐斯舉行，鑑於該市距離白俄羅斯僅32公里，距離俄國也僅151公里，北約已全面提升防備狀態，包括德國在維爾紐斯機場附近部署愛國者防空系統。（法新社）

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