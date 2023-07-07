日本北約強化合作 軍備標準化

北約秘書長史托騰柏格今年一月訪問東京，與日本首相岸田文雄舉行會談。（美聯社檔案照）

2023/07/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕「日經亞洲」六日報導，日本與北大西洋公約組織（NATO）就強化雙邊合作的「個別化夥伴計畫」（ITPP），已經完成磋商，下週將在立陶宛召開的北約峰會上正式宣布。雙方將根據ITPP在十六個領域合作，其中之一是在防衛上提高北約部隊和日本自衛隊協同行動能力和軍備標準化。

報導引述歐洲和日本消息來源說法，指「個別化夥伴計畫」有三大戰略目標：加強對話、強化協同性，以及提高韌性。在防衛方面，日本和北約將「在能力和協同行動能力的發展和標準化上有效合作」。這些措施旨在對彼此資源有共同了解，擴大聯合演習的規模。

請繼續往下閱讀...

同標準有助船廠機堡維修

如果日本的防衛裝備採用北約標準，可能有助於彼此造船廠、機堡的維修、保養工作互通互用。不過，北約成員之間面臨互通性的問題，如各成員國部隊的技術、準則和資源落差。北約也與澳洲談定ITPP，與南韓、紐西蘭的ITPP則仍在磋商。

亞太四夥伴 深化合作個別化

日、韓、紐、澳為北約的「亞太四夥伴」（AP4），今年將連續第二年參加北約峰會。ITPP意在二○二三到二六年期間有實質進展，其他合作領域為海上安全、網路、複合威脅、太空、氣候變遷，以及新興和顛覆性科技（EDT）等；新興和顛覆性科技如人工智慧、自動化系統和量子技術，可能改變未來戰場面貌，日本和北約將著手討論針對又被稱為「殺手機器人」的自動武器系統制定規範。

「日本時報」指出，著眼中國的威脅，AP4四國與北約預期將深化彼此的夥伴關係，ITPP看來遠比初步所知的更進一步。

整體而言，基於四國各別能力、需要和利益的交往架構，提供發展與北約部隊協同互通性的機會，也是彼此在多個不同安全議題上交流、共享情資的平台。

前北約負責新興安全挑戰的副助理秘書長謝伊（Jamie Shea）說，七月峰會可能批准與四國的這項新夥伴關係，相關領袖將利用峰會的機會，「簽署並強調（ITPP）以示進展。」

仙台白百合女子大學的安全專家邁斯洛（Sebastian Maslow）說，預期日本首相岸田文雄出席峰會時，將強調日本—北約合作，對維護印太安全的重要性，也有助於強化東京的安全議題，「類似岸田在七大工業國集團（G7）峰會的倡議，預期東京將強調特定區域安全威脅，例如中國在海上安全、台海和平構成的威脅，或者北韓的飛彈和核武計畫。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法