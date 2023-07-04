海牙調查俄國 成立起訴侵略罪中心

在巴赫姆特作戰的烏軍第3突擊旅，2日在烏東巴赫姆特附近向俄軍發射122公釐迫擊砲。（美聯社）

2023/07/04 05:30

烏一週收復37平方公里

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭奮力擊退俄羅斯之際，負責調查俄國戰爭罪行的「起訴侵略罪國際中心」（ICPA）辦公室三日在荷蘭海牙正式成立，朝設立特別法庭邁出第一步。與此同時，烏軍反攻戰遭遇強烈抵抗，但過去一週仍在東、南部收復卅七平方公里失土。烏國總統澤倫斯基直言，俄國總統普廷的權力在瓦格納叛變後已「搖搖欲墜」。

雖然國際刑事法院（ICC）正在調查俄國的戰爭和危害人類罪行，也針對俄國總統普廷「非法遣送」烏國兒童至俄發布逮捕令，但因俄國並非成員國，無法予以正式起訴。因此，ICC聯合烏國、歐盟、美國組成ICPA，另行調查及蒐集俄國戰爭罪證據，俾便日後設立特別法庭，將俄國高層繩之以法。

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ICPA有利起訴俄國高層

俄國國會上議院「聯邦院」國際關係委員會主席卡拉辛二日表示，俄國已將約七十萬名烏國兒童從衝突地區帶到俄國境內，讓他們「逃離轟炸和砲擊」，但外界批評俄方是將「強擄」辯稱為「庇護」。

烏國副國防部長馬里亞爾三日表示，烏軍過去一週在東部「改善戰術位置並調整前線」，成功收復九平方公里領土，也在南部收復廿八．四公里領土，包括通往梅利托波爾和伯德揚斯克等地區的路線，總計迄今收復一五八．四平方公里失土，目前烏軍正朝烏東巴赫姆特前進。負責南部戰線的塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskiy）將軍則表示，烏軍正「系統性地消滅敵人」，過去一天有數百名俄軍士兵陣亡。總統澤倫斯基稱前線戰況艱難，但「我們正一步步前進」。

俄國則在週末表示，俄軍已擊退烏軍對巴赫姆特附近村莊及更南方地區的襲擊，尤其是布格列達爾一帶，同時也在東北部成功遏阻烏軍前進。俄國防長紹伊古三日則強調，「瓦格納」僱傭兵的叛變並未影響俄軍在烏行動。據了解，俄軍目前在頓內茨克的利曼、阿夫迪夫卡、馬林卡等地向烏軍發動攻擊。

另一方面，澤倫斯基二日在美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪中表示，普廷「軟弱」應對瓦格納僱傭兵的叛變，正在失去人民的信任，「他曾擁有的權力正逐漸崩潰」。澤倫斯基也強調，雖然烏軍現在專心奪回東部和南部失土，但最終目標是光復克里米亞，「只要克里米亞還被俄國控制，就意味戰爭還沒結束」。

普廷預計四日出席印度主辦的「上海合作組織」（SCO）成員國領袖峰會並發表談話，將是他在瓦格納叛變事件落幕後的首次露面。此外，中國國防部長李尚福三日在北京會見俄國海軍總司令葉夫梅諾夫，討論在太平洋地區加強合作。

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