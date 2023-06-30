間諜氣球調查 用美國設備情蒐

美國空軍F-22戰機今年二月四日在美東外海的大西洋上空發射飛彈，摧毀亂入美國領空並飄流數日的中國間諜氣球。（美聯社）

2023/06/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿九日獨家披露，美國官員引用秘密調查的初步結果指出，今年二月初因闖入美國領空而遭美軍發射飛彈擊落的中國間諜氣球，搭載有美國製造的設備，可助其收集照片、影片與其他資訊，但資料並未回傳中國。白宮和參與調查的機構不願置評，中方則重申間諜氣球是美方汙衊抹黑。

美國國防與情報單位以及聯邦調查局就打撈到的氣球殘骸所做的分析，讓本就令人憂心的美中關係平添新的意外動盪。爆料官員指出，分析發現，中國間諜氣球塞滿市售的美國設備，其中部分還能網購，以及該氣球散佈有更專業的中國感應器與其他設備，可用來收集照片、影片與其他訊息以傳送到中國。美國官員說，這些發現證明以下結論所言不假─即該飛行器意在進行間諜刺探，而非如北京當局堅稱是民用的氣象科研飛艇。

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資訊尚未傳回中國

美國在二月時總共擊落四枚闖入領空的不明飛行物，但只有在二月四日於南卡羅來納州外海擊落的那枚氣球，確認與中國有關。報導中指出，該氣球在阿拉斯加州、加拿大與美國本土數州的上空飛了八天，但看似並未將所收集到的資訊傳回中國。官員不願說明資料未被「送中」是否肇因於氣球故障，但美國國防部表示，美軍已採取對策避免氣球收集資料。

美國白宮、國防情報局與聯邦調查局皆未發表評論，國務院以及曾監控該氣球的美國北方司令部則將問題轉給美國情報首長辦公室，但該辦公室不願置評。

至於中國外交部發言人毛寧廿九日在例行記者會上對此表示，不清楚報導的消息來源，她堅稱該氣球是中國民用無人飛艇，進入美國上空純屬不可抗力的意外，所謂「間諜氣球」之說完全是汙衊抹黑。

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