代糖爭議再起 阿斯巴甜「可能致癌」

路透引述知情人士指出，世衛組織的「國際癌症研究中心」（IARC）七月準備宣布把許多零卡或低卡飲料含有的阿斯巴甜成分，首度列為「對人體可能致癌」物質。（美聯社）

2023/06/30 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透引述知情人士表示，世衛組織（WHO）機構「國際癌症研究中心」（IARC）準備於七月宣布把代糖「阿斯巴甜」首度列為「對人體可能致癌」。這款常見人工甜味劑被廣泛運用在包括健怡可樂在內的「無糖」飲料和口香糖，IARC的宣示料將在食品業界和監管機構方面引發爭議。

報導說，IARC在六月初一次外部專家會議中做出該結論，旨在根據已公布的證據評估某項物質是否存在潛在危險；至於針對個人攝取產品安全值的建議，是由世衛和聯合國糧農組織聯合食品添加物專家委員會（JECFA），及各國監管機構來決定。

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不過，IARC過去對不同添加物的類似「可能致癌」裁定結果，曾引發消費者使用疑慮並導致訴訟，也引發民眾批評IARC評估令人感到困擾。JECFA也正在審查阿斯巴甜使用情況，預計七月十四日IARC公布裁定當天也宣布其調查結果。

JECFA從一九八一年以來，一直主張「阿斯巴甜」在可接受的每日攝取限制內是安全的，並獲得美歐多國監管機構認同。

針對報導，IARC發言人回應，IARC和JECFA的結論在七月公布之前仍為機密，但兩者是「互補的」；IARC的結論代表「理解致癌性的首先基礎步驟」，而JECFA「執行風險評估」，決定在特定條件和攝取水準下，發生特定類型傷害（例如癌症）的可能性。報導說，產業界和包括美、日在內監管機構都擔憂，IARC和JECFA相同時間公布結論，恐導致混亂與困擾。國際甜味劑協會秘書長伍德表示，「嚴重關切IARC審查，這可能會誤導消費者」。

阿斯巴甜多年來已被廣泛研究。例如，去年法國對十萬成年人的一項觀察性研究顯示，攝取大量人工甜味劑（包括阿斯巴甜）的人罹患癌症的風險略高；但該研究仍無法證明阿斯巴甜確實「導致」罹癌風險增加。

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