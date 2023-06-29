與美角力 中國假訊息大亂索羅門

中國刻意在索羅門群島散播假訊息，指稱親中總理蘇嘉瓦瑞（右）的政敵、馬萊塔省前省長蘇達尼，企圖暗沙蘇嘉瓦瑞，而且有美國政府在背後撐腰。圖為蘇嘉瓦瑞和時任中國外交部長王毅。（美聯社檔案照）

2023/06/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本經濟新聞廿八日報導，該報分析發現，具有重要戰略性的美中影響力拉鋸戰核心、南太平洋國家索羅門群島，近年來已淪為中國發送社群媒體假訊息的新戰場，每當索國反中情緒高漲，社群媒體便出現企圖扭轉輿情為北京洗白的可疑訊息。

例如，索國社群媒體今年三月開始流傳，親中總理蘇嘉瓦瑞淪為暗殺陰謀目標，主謀是蘇嘉瓦瑞的政敵、馬萊塔省前省長蘇達尼，負責執行的則是一名獲得美國政府支持的美國殺手。蘇達尼否認該指控。此案例符合近年來在索國出現的可疑訊息模式─當反中感達到頂峰時，就將網路情緒轉向親中。日經及其合作夥伴的社群媒體分析顯示，此模式過去數年曾數度重複。

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澳洲智庫澳洲戰略政策研究所研究員強森指出，前述的蘇嘉瓦瑞暗殺陰謀傳聞，有可能是中國政府或其夥伴發動的資訊戰；該謠言非常符合中共想要的敘事與議程，很有效地轉移民眾對真正問題的關注─再也沒人認真討論不信任投票或馬萊塔省的發展困境。長期友台、反對台索斷交的蘇達尼，今年二月在親中派主導的省議會不信任投票中遭罷黜下台。

日經新聞與以色列網安業者Cyabra以及日本特洛奇（Terilogy Works）合作檢視約一萬六千篇臉書貼文，以了解索國社群媒體上親中與反中的情緒變化。結果發現，二○二一年十一月反政府動亂後不久，一項顯然來自中媒的消息開始流傳，指稱在動亂中砸車燒樓的年輕人，收取外國政府支付的報酬；臉書的相關貼文迅速改變對中觀感，原本多達八十四％的反中評論，不到兩週便降至廿二％，友中評論則從十五％躍升至卅％。

二○二二年三月又出現類似模式。時值蘇嘉瓦瑞政府與中國協商安全合作協議之際，但隨即流傳西方列強試圖控制索羅門群島；臉書的反中情緒因而在一個月內從七十七％降至廿七％，中索隔月宣布達成安全協議。去年七月，當太平洋島國領袖在國際論壇上與中討論區域安全協議時，中媒宣稱華府企圖讓該區變成「大國地緣戰略競爭前沿」。此一說法呼應索國人的恐懼，結果臉書的反中貼文在一週內從五十％降至十八％。

強森暗示，中國尋求透過資訊戰來為推進其安全政策打造基礎；從索國民眾對變化的接受程度，可以看出這些資訊戰是否奏效，例如民眾是否接受中國提供的設備，以及是否接受目前派駐索國的中國警察。中國駐索羅門群島大使館沒有回應日經的置評要求。

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