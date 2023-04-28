百年來首位美總統 拜登將訪巴紐

美國總統拜登將於五月下旬快閃巴布亞紐幾內亞，與積極在太平洋擴張影響力的中國互別苗頭。圖為拜登（中）去年九月在「太平洋島國論壇」上與部分太平洋島國領袖合影，右一為巴紐總理馬拉普。（路透檔案照）

2023/04/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞的外交部長特卡琴科廿七日表示，美國總統拜登預計五月下旬快閃巴紐。據信拜登將成為至少一世紀以來，首位造訪巴紐的現任美國總統，此行顯然意在與積極擴張影響力的中國互別苗頭。

特卡琴科表示，拜登將在五月十九到廿一日的日本七大工業國集團（G7）領袖峰會結束後、以及五月廿四日的澳洲「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會召開前的空檔，於五月廿二日一早抵達巴紐首都莫士比港，停留三小時期間將與巴紐總理馬拉普以及其他太平洋領袖會面，預計討論經濟、安全與氣候變遷議題。

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戰略重要性增加 確認國防合作協議

法新社指出，拜登此行可能會為美—巴國防合作協議做最後修飾，也是華府對巴紐激增的戰略重要性的認可。美國在去年中國與太平洋島國索羅門群島簽署安全協議後加強對該區的往來與援助，去年九月拜登曾在華府舉辦首場太平洋島國峰會並與包括馬拉普在內的多名太平洋島國領袖見面。

美澳一直擔心中國可能試圖在巴紐建設軍事前哨，促使華府推動在巴紐的曼奴斯島（Manus Island）的隆布魯（Lombrum）打造一座聯合海軍基地。該基地已於二○二○年中動工。

中國國家主席習近平曾於二○一八年造訪莫士比港，被視為外交奇襲。根據可追溯自一九○一年的美國國務院紀錄，查無曾有任何現任美國總統造訪巴紐。

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