歐洲環保署：空汙每年造成1200名未成年人早逝

（法新社檔案照）

2023/04/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕歐洲環保署（EEA）廿四日公布的研究結果顯示，空氣汙染每年造成歐洲逾一二〇〇名十八歲以下民眾早逝，而且大幅增加日後罹患慢性病的風險。該項研究範圍並無包括俄羅斯、烏克蘭、英國等主要工業國家，代表歐陸總體死亡人數可能更高。

法新社報導，這是歐洲環保署首次針對兒童進行的研究，涉及卅多個國家，其中包括廿七個歐盟成員國。歐洲環保署表示，儘管近期有所改善，但是許多歐洲國家的主要空氣汙染物，仍頑強地高於世界衛生組織（WHO）制定的空氣品質指南，尤其是中東歐和義大利。

請繼續往下閱讀...

歐洲環保署去年十一月公布，歐盟、冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士、土耳其等國二〇二〇年共有廿三．八萬人因空氣汙染早逝。

歐洲環保署指出，相對於歐洲環保署每年統計的歐洲人口總數，該年齡區間的早逝人數較低，但過早死亡代表失去未來潛能，而且童年時期和日後均會伴隨慢性病的沉重負擔。

歐洲環保署敦促當局聚焦在改善學校、托兒所、運動設施、大眾運輸樞紐附近的空氣品質。報告指出，出生後，環境空氣汙染會提升多項健康問題風險，包含氣喘、肺功能下降、呼吸道感染、過敏等。

此外，糟糕的空氣品質也會加劇氣喘等慢性病，九％歐洲孩童和青少年為此所苦，而且還會增加成年後罹患慢性病的風險。根據歐洲環保署廿四日公布的數據，十九％都市人口暴露的空氣品質，不符合WHO建議。

歐洲環保署去年表示，歐洲可望在二〇三〇年前，將早逝死亡人數減少至二〇〇五年的五十％。一九九〇年代初期，懸浮微粒導致廿七個歐盟成員國每年共有一百萬人早逝，而後於二〇〇五年減少為四十三．一萬人。

WHO表示，歐洲的空汙情況比全球其他地區好多了，全球每年有七百萬人死於空氣汙染，與吸菸等不良習慣造成的死亡人數幾近相等；其中數百萬人年齡不到十五歲。

WHO於二〇二一年九月發布新版空氣品質指南，嚴加限制二〇〇五年設定的主要汙染物標準。泰國衛生官員上周表示，今年已有二四〇萬人因空氣污染引發的健康問題接受住院治療。懸浮微粒主要來自汽車和卡車排放的廢氣，可穿透肺部，被視為最嚴重的空氣汙染物，其次則是二氧化氨和臭氧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法