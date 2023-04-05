澳籲英美合作 力抗中國防科技

澳洲情報首長和美國科技產業領袖指出，美國、英國和澳洲組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）必須合作發展量子及高超音速（極音速）科技，以便和中國競爭。（法新社檔案照）

2023/04/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲國家情報處處長席瑞爾（Andrew Shearer）四日指出，「我們長久以來的科技優勢開始消退，且在某些情況下，這種優勢蕩然無存」，以致印度—太平洋地區的權力平衡已開始「從美國及其盟國移轉，破壞了嚇阻能力」。同日，美國科技龍頭Google前執行長施密特（Eric Schmidt）也主張，澳洲、英國和一年半前宣布成立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）必須合作發展量子及高超音速（極音速）科技，以便和中國競爭。

目前擔任美國非營利組織「特別競爭研究計畫」（SCSP）主席的施密特，在「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）主辦的「雪梨對話」（TSD）研討會上指出，中國不像冷戰高峰時期的蘇聯，它是「一個由技術官僚主掌的專制競爭對手，極有能力創造新的未來」。

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一直以來在人工智慧領域為美國國防部提供建議的施密特強調，中國當前發展核心為無人機、極音速和自動化技術，這可能影響澳洲國防支出決策。但他認為，儘管西方盟國和中國在關鍵技術上可能各走各路，但雙方仍可在其他領域合作，「我們將與中國建立大量非戰略性合作夥伴關係，尤其澳洲將會有大量相對商品化的貿易…但不會就晶片的通用標準達成協議。」

澳洲國防部長馬勒斯則在TSD表示，澳洲除了將透過AUKUS採購一支核動力潛艦艦隊，聯盟成員也將分享其他國防科技。英國前國家安全顧問洛夫格羅夫也說，英國在極音速領域上落後於自身期許，而AUKUS將協助達到目標。

聯合開發量子電腦 集中資源

但澳洲頂尖的量子電腦科學家西蒙斯（Michelle Simmons）指出，AUKUS將需克服外國投資、簽證限制等合作障礙，敦促三國組成「聯合任務」來開發量子電腦，「合作確保我們的資源集中，確保我們走在前端，這點相當重要。」

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