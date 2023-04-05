五角大廈：中國核潛艦首度可常態巡航

中國「晉級」核動力潛艦二〇一八年四月出現在南海。（路透檔案照）

2023/04/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據美國國防部去年公布的中國軍力報告，中國首次有能力維持至少一艘核潛艦在海上常態巡航，即使「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）讓澳洲在未來廿年能首次部署核動力潛艦，中國這項進展也將讓美國和盟邦在力抗中國擴張軍力上面臨更大壓力。

現役六艘 至少維持一艘

路透指出，五角大廈的中國軍力報告指出，中國現役六艘「晉級」核潛艦「接近不間斷地」從海南島到南海執行任務。這段內容在報告發布當時並未受到外界太大注意，但瞭解海軍行動的四名區域武官以及五名安全分析家認為，這呈現出中國軍力的關鍵進展。

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根據軍事官員和安全分析家說法，中國這項新巡邏動態意味著後勤、指揮控制和武器系統等多方面的進步，也顯示中國核潛艦已開始如美國、俄國、英國和法國數十年來所採用的方式運作，這種「嚇阻巡邏」讓中國即使在陸基飛彈系統被摧毀時，仍能以核反擊能力威脅。根據典型核嚇阻準則，此舉可嚇阻敵方發動第一波的攻擊。

五角大廈的報告指出，「晉級」潛艦現已配備「巨浪三型」潛射彈道飛彈，估計射程超過一萬公里，可攜帶多枚彈頭，讓中國首次具備從中國近海打擊美國本土的能力。英國國際戰略研究所（IISS）國防分析師賴特說，美軍現在可能還應付得了這種情況，但若匿蹤性更好的「○九六型」潛艦開始巡邏，美國就得在未來十到十五年投入更多軍事資源。

與美軍遇上的機會增加

美國科學家聯盟（FAS）核武訊息計畫主任克里斯登森和其他專家預期，中國戰略規劃者將讓其核潛艦維持在南海活動，而非冒險在西太平洋巡邏；而中國提高核潛艦部署，也意味著解放軍與美軍「遇上」的機會增加，升高擦槍走火的風險。

另外，香港軍事專家梁國樑指出，已完成核動力航艦設計的中國大連船舶重工集團，去年底公告一批建造航艦所需設備的得標廠商名單，推測中國今年內就將動工打造第一艘核動力航艦，以一般興建週期六年計算，預計二○二九年交付軍方。

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