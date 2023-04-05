尼米茲號領軍 美日韓8艦東海反潛軍演

美日韓東海反潛軍演

2023/04/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對北韓和中國的武力恫嚇，美國、日本和南韓三日起在南韓濟州島外海的東海海域，進行為期兩天的反潛聯合演習，共有包括美國核動力航空母艦「尼米茲號」等八艘軍艦參演，以強化美日同盟的嚇阻力，推動美日韓安全保障合作。

這場演習是在濟州島以南的公海進行，據韓聯社和日本放送協會（NHK）報導，南韓海軍出動「栗谷李珥號」、「崔瑩號」和「大祚榮號」等飛彈驅逐艦，以及綜合補給艦「昭陽號」；美國派出「尼米茲號」和「狄卡特號」、「韋恩梅爾號」兩艘驅逐艦；日本海上自衛隊派出「海霧號」護衛艦參演。

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演練提高因應北韓水下威脅能力

這是美日韓時隔六個月後，再次進行反潛聯合演習，並首次有美國航艦參與，旨在提高三國因應北韓日益升高的潛射飛彈等水下威脅能力。三方針對模擬北韓潛艦的水下無人靶船，進行協作探測、追蹤、情報分享、擊沉等能力演練，另外也進行七年來首次的聯合海上搜救操演。日本防衛大臣濱田靖一在四日的記者會上表示，實施訓練目的在於推動三國合作，以因應區域安保課題，並展現強化基於規範的國際秩序承諾。

日：三國合作有助穩定區域安保

日本共同社報導，日本海上自衛隊最高長官、海上幕僚長酒井良四日也在記者會上強調，鑑於積極研發核武與飛彈技術的北韓，和海洋活動愈發頻繁的中國所帶來的威脅，美日韓三國推進合作關係有助於穩定區域安保環境。

尼米茲號率領的第十一航艦打擊群與「麥金島號」兩棲攻擊艦戰備群，二月才在中國聲稱擁有主權的南海舉行演習，強化美國海軍與陸戰隊聯合作戰默契，提升美國維護印太區域自由與開放的能力。這次參與美日韓聯合演習前，曾有中國海軍情報蒐集艦穿越對馬海峽，日本防衛省研判中艦是為了打探尼米茲號情報和三國聯合軍演動態。

在美國核動力航艦「尼米茲號」領軍下，美、日、南韓3國8艘軍艦，針對北韓潛艦進行反潛聯合軍演。（歐新社）

美、日、南韓3國8艘軍艦，針對北韓潛艦進行反潛聯合軍演。 （圖：日本防衛省推特）

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