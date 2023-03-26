不只是錢坑! 東南亞抗中 一帶一路受阻

去年九月二日運抵印尼首都雅加達丹戎不碌港的一節電聯車廂，為中國「一帶一路」經濟戰略在當地投資一環。（路透檔案照）

2023/03/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港《南華早報》廿五日引述專家看法指出，中國「債務陷阱外交」及在東南亞地區日漸擴大的影響力，已讓東南亞國家保持警戒，中國最高領導人習近平十年前提議投資亞、歐、非三洲基礎建設的跨國經濟帶戰略「一帶一路」倡議壯志在當地後續可能受阻。

報導引述的馬來亞銀行經濟學家本月中報告顯示，二○一○年取得中國海外借貸的國家中，當時僅有五％處於財政困境，現在卻逼近六十％，寮國積欠中國的公共擔保債務甚至在二一年達到國內生產毛額（GDP）二七．八％。

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該行報告指出，東南亞地區過去是「一帶一路」受益者，中方投資在一八年達到三一八億美元巔峰，前年卻掉到一○八億美元新低，去年再拉回一八六億美元，雖預料中國將隨武漢肺炎封控措施解除而恢復擴大對東南亞國家協會的投資，但研判可能不如預期強勁，恐無法迅速回復至疫情前水準；加上中國在當地日漸增加的實力和影響力，以及攀升的利率與通貨膨脹使得不少東南亞國家陷入更嚴峻的債務危機，都讓東協國家對於接受中國金錢援助愈來愈猶豫，「一帶一路」前景堪慮。

六成四對中有顧忌 柬國寮國民怨高漲

報告提及新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」二月民調結果顯示，六四．五％東南亞國家受訪者對中國日漸提高的影響力愈來愈有顧忌，尤其是越南、泰國、菲律賓民眾；至於柬埔寨、寮國等國，不少農村被迫拆遷以成就「一帶一路」，部分民怨已逼近臨界點。

「經濟學人智庫」資深分析師蘇月及香港大學助理教授郝思誠指出，不僅東南亞國家忌憚債務問題與中國擴展影響力，中方也可能鑑於地緣政治環境惡化而對金錢挹注有所保留，如今改推「小而美」而非布局全球大興土木，其實就是中方危機風險控管的決策結果，在在顯見中方「一帶一路」對當地投資恐難達到疫情前規模。

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