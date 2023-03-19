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    蕭茲訪日 強化經濟和國防合作

    德國總理蕭茲（左）十八日訪問日本，與首相岸田文雄舉行首次「政府間磋商」會議。（法新社）

    德國總理蕭茲（左）十八日訪問日本，與首相岸田文雄舉行首次「政府間磋商」會議。（法新社）

    2023/03/19 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕德國總理蕭茲十八日率領六位部長訪問東京，與日本首相岸田文雄舉行首次「政府間磋商」會議，聚焦在經濟安全、印太區域、烏俄戰爭等共同關切議題。為應對中國日益擴增的影響力及對於全球安全的擔憂，雙方同意強化經濟安保和國防等領域的合作。蕭茲表示，兩國關係提升至新的水平，烏俄戰爭和疫情揭示經濟依賴的慘痛後果，日德均引以為鑑。

    強化與分散供應鍊

    這是蕭茲不到一年內第二次訪問日本，隨行包括外交、國防、經濟、財政、交通與內政六位部長，凸顯德國努力提升在印太地區地位。法新社報導，本次會議達成的具體成果不多，但雙方都提到要強化與分散供應鍊。

    岸田在會後聯合記者會表示，經濟安保是七大工業國集團（G7）優先課題之一，雙方提到強化供應鏈，日德兩國均想要強化礦產資源、半導體、電池等戰略領域的影響力，並且共享應對風險的最佳做法，以對抗經濟脅迫、由國家主導的非法取得技術和非市場行為的企圖。蕭茲則回應，願繼續戰略性合作。

    日本防衛大臣濱田靖一和德國國防部長佩斯托瑞斯在會面中，確認德國武裝部隊會持續參與印太地區活動，並同意在德軍未來部署的地區密切合作，以及加強聯合演習。據日本防衛省的聲明，雙方尋求促進加強聯合防禦行動的架構，以及國防裝備和技術的合作。

    岸田和蕭茲確認，為促成強烈反對使用和以核武作為威脅的五月G7廣島高峰會成功而合作。岸田表示，雙方共享堅決不允許俄國的核武威脅、不能使用核武的信念，並確認持續援烏及對俄實施嚴厲制裁。

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