打擊中國跨國鎮壓 美參議員跨黨派提案

美國聯邦參議院外交關係委員會兩黨成員十六日共同提出法案，打擊獨裁政權進行跨國鎮壓行動，雖未指名道姓，但提案議員聲明一致劍指中國。圖為目前已解散的香港泛民主派政治組織支聯會主席李卓人，二〇二一年四月一日遭香港西九龍法院判組織及參與未經批准集結罪成，進法院受審前舉牌「抗議政治檢控」。（美聯社檔案照）

2023/03/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為打擊外國政府在美國境內的「長臂」跨境鎮壓行徑及追究相關責任，美國聯邦參議院外交關係委員會兩黨成員十六日共同提出《跨國鎮壓政策法》法案（Transnational Repression Policy Act）。此為美國國會歷來針對跨國鎮壓行動最全面的立法措施，雖未指名道姓，但提案議員聲明一致劍指中國。

法案指出，威權政權「在其國內鞏固控制權，迫使異議人士遷移國外的同時，也日益依賴跨國鎮壓的手段」，對海外人士或流亡群體進行非法引渡或驅逐、人身跟蹤、網路監視、人身攻擊和恐嚇、非法凍結資產、誹謗個人名譽等行為皆屬之。新法致力把打擊這類行動納為美國外交政策重點，也把相關努力視為美國國內和國際促進民主原則及尊重人權的更廣泛戰略一環，以打擊「外國政府或其代理人的行為或活動」。

請繼續往下閱讀...

讓中共無法在美騷擾或攻擊人

至於具體行動，法案指示美國國務院每年年度人權報告須單篇講述跨境鎮壓情況，要求相關的聯邦政府部門向國會提交策略；也要求情報機構指出跨境鎮壓肇事者及其犯案工具，並與其他志同道合的盟友夥伴分享訊息；美國總統亦須遞交應因跨國鎮壓行徑受到制裁的外國人名單。

共同提案的民主黨籍聯邦參議員默克利指出，許多從威權國家移居海外的記者、作家、活動人士甚至一般民眾時常受到威脅恐嚇，只因講了有關母國當局的「真話」。共和黨籍聯邦參議員魯比歐則直接點名中國，指流亡海外的維吾爾人、西藏人、法輪功學員、基督徒、香港社群團體抵美尋求保護，都是中共當前跨境鎮壓的目標，「美國必須制定策略來對抗這些犯罪手段，確保中共無法在美國土地上騷擾或攻擊任何個人」。

8年735起鎮壓 逾3成中國出手

美國政府資助的非政府組織「自由之家」近日發布報告指出，全球上看數十個政府有超越國界壓制異見情事，二○一四至二一年發生的七三五起跨國鎮壓事件中，逾三成為中國出手居冠，美、英等民主國家境內都有受害者，「中國的威權政權正進行最複雜，最全面和全球性的跨國鎮壓運動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法