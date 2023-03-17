俄搶撈墜黑海無人機 美遠端刪軟體

俄軍蘇愷-27戰機進逼傾倒燃油。（路透）

2023/03/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍一架MQ-9「死神」無人機在黑海上空遭俄撞擊後而墜毀，莫斯科十五日表示會試圖打撈無人機殘骸。但美方稱有信心防止情報洩漏，並已經遠端刪除該無人機的敏感軟體。此事件也讓美國防部長奧斯汀與俄國防長紹伊古十五日進行自去年十月以來首度通話。

烏軍擊落中製無人機

在此同時，烏軍十一日在烏東擊落一架中國製無人機，聲稱是俄羅斯以民用無人機改裝成武器的最新例子。烏軍研判該機是中國廈門雲輪智能公司製造的穆根五型（Mugin-5）商用無人機，但已被改裝成可以攜帶炸彈。俄方一月間也曾宣稱擊落一架烏軍同款無人機。這款無人機能網購取得，凸顯民用無人機進行武裝而發動攻擊，可能成為俄烏戰爭模式的新趨勢之一。

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俄警告依比例回應美挑釁

對美俄防長通話，俄國國防部聲明稱紹伊古是「應邀」通話，但沒有透露通話內容，還警告俄方將「依比例原則」回應美方未來的挑釁。奧斯汀則發表聲明，強調他已向俄方表明，美國會繼續在國際法允許的任何地方飛行和行動，而俄方有責任以安全和專業的方式操作軍機。他指出，美方嚴肅對待任何令事態升級的風險，因此兩國保持溝通管道暢通很重要，有助防止在未來出現誤判。

在克里姆林宮安全委員會秘書帕特魯舍夫十五日證實將努力打撈這架無人機後，稍早也與俄羅斯武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫單獨通話的美國參謀首長聯席會議主席密利表示，墜海的無人機可能已經沉到深海，「任何打撈行動都會非常困難」。美國CNN報導，據兩名美國官員稱，美國在無人機墜入黑海之前，已遠端刪除了敏感軟體。

五角大廈十六日公布的影片，可以看到俄羅斯戰機朝美國無人機傾倒燃油的最新畫面，隨後畫面中斷，在影像恢復之後，可見螺旋槳已受損。這似乎證實美方先前說法，即俄國戰機撞上無人機螺旋槳，使美方無法操控只能讓無人機墜海。

俄國戰機第二次逼近影響無人機視訊傳輸，畫面出現亂碼。（法新社）

畫面中斷影像恢復後，可見螺旋槳已受損。（美聯社）

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