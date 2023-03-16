AUKUS合作核潛艦 美保印太水下優勢

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）13日公布為澳洲開發核動力潛艦計畫細節，圖為美國海軍維吉尼亞級潛艦「北達科他號」（USS North Dakota）。（路透檔案照）

2023/03/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國、英國與澳洲日前宣布「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核子動力潛艦合作案，日經亞洲十五日報導，美國藉由分享關鍵的國防技術，協助澳洲取得核潛艦，來尋求在面對中國時，保持在印度太平洋地區的水下優勢。

澳洲本與法國合作開發柴油動力潛艇，稍後甘冒引爆外交危機的風險取消合作，轉與英美開發核潛艦，原因之一正是核潛艦性能具有壓倒性優勢，包括能在水下停留更長時間，以及能在傳統潛艦難至的區域進行任務。澳洲的核潛艦艦隊將開啟更多的美澳防禦合作選項，例如，若澳洲潛艦能監測擁有射程可達美國本土之潛射彈道飛彈的中國潛艦在南海的活動，美國潛艦便能部署於東海或太平洋。

請繼續往下閱讀...

核潛艦駐留海中時間 為傳統潛艦數倍

根據智庫「傳統基金會」二○二一年的一項研究，從澳洲伯斯出發的核潛艦能夠在南海駐留長達七十七天，是傳統潛艦駐留時間的七倍；駐留麻六甲海峽的時間也是傳統潛艦的五倍。它甚至能夠到達東海或是亞丁灣執行任務，都是傳統潛艦無法到達之處。

儘管澳洲擁有核潛艦能強化拜登政府推動的「整合性威懾」（integrated deterrence），以及外界對中國在未來數年進犯台灣的憂慮漸深，但美英澳合作開發的核潛艦，估計要到二○三○年代才能送交澳洲。該合作是為長期抗中所做的準備，短期威懾效果不佳；是故華府以加強區域防禦合作，如美軍增加在亞洲的任務基地以提升因應台海危機等緊急情況的戰備力，填補此一在對中威懾力上的空缺。

在澳維修核潛艦 有利美在印太擴散武力

職是之故，美英計畫最快在二○二七年於澳洲輪調部署多達五艘潛艦，而澳洲則將從今年起開始為潛艦打造基礎設施與港口設施。日本防衛省防衛研究所研究員佐竹知彥說，澳洲一旦具備核潛艦的維修設施，將利於美國在印太地區擴散武力的戰略；美國在亞洲的海軍以日本的橫須賀海軍基地為主，然該基地在地理上太靠近中國，容易淪為中國飛彈攻擊的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法