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    英媒︰中國若軍援俄 恐為侵台做準備

    俄國總統普廷（法新社）

    俄國總統普廷（法新社）

    2023/03/07 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一年後，外界廣泛認為今年春季將進入關鍵階段，中國是否為俄羅斯提供軍援，也成為美歐各國關注焦點。英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）五日報導，中國為俄國提供軍援不僅將改變戰局走向，中方還可能利用戰場驗證武器效用，為可能的入侵台灣行動做準備。

    英國防部︰俄缺武器 士兵可能用鐵鏟肉搏

    俄羅斯在烏克蘭大量耗損人力和裝備，持續面臨軍備供應緊縮問題，英國國防部更指出，受到彈藥短缺影響，俄國預備役士兵可能只能被迫使用「鐵鏟」，在烏克蘭前線進行血腥殘酷的「肉搏戰」。而華爾街日報引述俄國海關資料報導，中國已將導航裝置、戰機零件、干擾設備等軍民兩用科技和產品輸出到俄國。美歐官員近日不斷警告北京，一旦對俄國提供致命性軍備，將遭遇強力制裁。中方則反覆重申中立性，反指美歐等國抹黑。

    報導指出，中國多年來向俄國採購軍工業產品，並透過模仿、改良，開發國產版本，如今中國的戰爭機器日益精進，部分武器和科技已足以與北大西洋公約組織（NATO）競爭，中俄的買家和賣家角色可能對調。

    中國有能力供應更多、更精良的武器，包括飛彈、導引武器（guided weapons）、無人機等，但俄國目前的主要需求並非先進設備，而是砲彈等較普通、中國製造商相對容易供應的軍火。

    儘管師從俄羅斯的中國軍備似乎有「青出於藍」的態勢，但英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的「防衛、工業和社會」研究計畫主任泰勒（Trevor Taylor）指出，中國國產戰機的實戰性能是否足以與西方戰機匹敵，其實不容易判斷，而且解放軍仍有許多尚未解決的弱點，例如戰機的發動系統仍仰賴俄國，而俄國相關技術至少在續航力方面遜於西方；即使最終在技術層面迎頭趕上，中國也有可能在進一步的創新方面遭遇挑戰。

    不過，泰勒也坦言，中國善於從失敗中學習，有助於快速進步。

    另據美國政治新聞網站Politico報導，德國總理蕭茲警告，中國若對俄國提供軍援，「我認為這會產生後果」，但他五日與歐盟執委會主席馮德萊恩共同召開的記者會上表示，「我們都同意不應該有武器交付的行為，而且中國政府已表示，他們不會提供任何武器。」報導指出，蕭茲有關北京的評論令人訝異，因為中國至今並未公開否認供武給俄國的可能性，而蕭茲似乎是在暗示，北京已直接向柏林做出相關保證。

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