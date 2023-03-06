西藏抗暴日64週年 在台藏人大遊行

西藏抗暴日64週年大遊行昨日於台北東區登場，在台藏人抗議中共迫害藏人，現場「雪山獅子旗」飄揚。（記者廖振輝攝）

2023/03/06 05:30

籲中共停止迫害藏人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「三一○西藏抗暴日六十四週年」大遊行昨日於台北東區登場，在台藏人抗議中共迫害藏人、維吾爾人及港人，並反對中國威脅恫嚇台灣。不過，出現一名中年婦人鬧場，高喊「兩岸要和平」、「西藏文化是中華文化」，當場被警方勸離現場；民團呼籲，中共政權停止迫害藏人，有心人士不要刻意挑釁。

街頭行動劇表達抗議

數十個民間團體組成的遊行隊伍，昨日從忠孝復興SOGO出發，沿著忠孝東路往信義區前進，行至國父紀念館時，駐足為西藏犧牲的藏人默哀，也在中國銀行前上演「迫害未完、真相未明、抵抗未止」行動劇表達抗議。

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「西藏要自由，中國軍隊滾出西藏！」在台藏人福利協會會長札西慈仁表示，中共政權不管你是藏人、維吾爾人，只要不聽它的話，就會找你麻煩，藏人和大部分中國人都活在中共暴力統治下，希望中國人民能夠站出來反對中共。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參指出，一九五一年西藏與中國簽署和平協議，僅八年時間中共就撕毀協議內容，對西藏政治、經濟等制度進行改革，一九五九年藏人不滿在西藏首都拉薩抗議中共殘酷暴政，解放軍就以武力鎮壓西藏，西藏合法政府流亡印度距今已經六十四年了，這是藏人的苦難日，也是失去自由的國恥日。

格桑堅參痛批，中共統治西藏逾七十年，已經殺害一百二十多萬藏人，摧毀一千多座寺院及學校。格桑堅參說，中國正在北京召開「兩會」，幾千個人大代表大唱中國政權「喪歌」，過去發生的「白紙運動」、「白髮革命」都遭到中共鎮壓，所以必須站出來發聲。

民進黨立委洪申翰批評，西藏人權狀況日益惡劣，中共對藏人實施各種同化政策，甚至令人髮指的是大規模收集藏人DNA。

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