聯合國四日通過「公海條約」，列明二○三○年前將全球卅％公海納入保護區，以保護及復育海洋生態。圖為肯亞基賽特海洋國家公園附近海域的水下景觀。（美聯社檔案照）

2023/03/06 05:30

2030年前全球30％海洋納入保護

〔編譯陳成良／綜合報導〕在協商擱置多年後，聯合國經過卅八小時馬拉松式協商，四日在紐約總部達成保育海洋生態、具法律約束力的「公海條約」（The High Seas Treaty），逾百個成員國同意在二○三○年前將全球三○％海洋納入生態保護區，以復育海洋自然環境與生態。

歷經逾15年討論 終於達共識

該條約旨在保護和加強有關國家專屬經濟區和大陸棚外的海洋生物多樣性和可持續發展，是聯合國在主導五輪談判後才達成的新共識。活動人士盛讚，這是歷經逾十五年的討論後，保護生物多樣性的突破性時刻。

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條約列明二○三○年前，要將全球三○％海洋納入新的海洋保護區，將限制捕魚量、航運路線和深海採礦等探勘活動，以保護和恢復海洋生態，締約國將定期開會確保各國遵守條約。環保團體向來十分關切海床採礦活動，因為採礦可能擾亂海洋生物的繁殖地，造成噪音污染，並對海洋生物造成毒害。

擔任會議主席的新加坡海洋和海洋法問題大使陳惠菁（Rena Lee）在當地時間近晚間九時卅分宣布：「這艘船已經靠岸了」，贏得各國代表熱烈鼓掌。她表示，該協議在經過律師審查，並翻譯成聯合國六種官方語言後，將在日後正式通過。

聯合國上一次就保護海洋達成協議，是在一九八二年簽訂的「聯合國海洋法公約」，建立稱為「公海」的區域。

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