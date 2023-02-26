北約3巨頭擬增援 助烏和談止戰

波蘭民眾24日在首都華沙的俄羅斯大使館前舉行和平示威，圖中抗議立牌寫著「立即提供烏克蘭F-16戰機」。（歐新社）

2023/02/26 05:30

鼓勵和談 但條件、時間由烏做主

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭踏入一週年之際，西方除了持續軍援烏克蘭外，也出現推動止戰的聲音。「華爾街日報」廿四日引述消息指出，北約組織（NATO）的歐洲三大國英、德、法都認為，北約應透過提升與烏克蘭的國防關係，鼓勵基輔當局在今年稍後與俄羅斯展開和平談判，但強調時間點及所需條件皆應由基輔方面決定。

提升國防合作 讓烏具備戰場決定性優勢

三國官員透露，英國首相蘇納克日前提議，北約可在戰爭結束後向烏提供先進軍備、武器和彈藥，包括戰機，讓烏國具備戰場上「決定性優勢」，藉此增強烏國信心，繼而與俄展開和談，而德、法都支持這項作法。

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據稱，三國政壇人士私下懷疑烏國能將俄軍逐出烏東、並收復二○一四年後就被俄國兼併的克里米亞，認為西方國家最多能支持烏國至此，遑論戰事陷入僵局。法國資深官員甚至明說，若戰事以當前強度繼續，烏國的損失將難以承受。

不駐軍 烏也無啟動集體防禦權利

三國提議的方案不包括北約軍隊進駐烏國，也不會賦予基輔當局啟動北約第五條集體防禦條約的權利，但會為烏國提供軍事措施，使其在未來嚇阻俄軍。據透露，烏國將可廣泛取得北約標準的武器系統，並將烏軍更緊密地整合進西方國防工業供應鏈。此外，德國表明願意永久提供防空、重型火砲、坦克和彈藥，英國也願意討論提供戰機，其他北約個別成員國也將繼續為烏國提供雙邊軍事援助。

澤倫斯基：俄軍施暴 無法談判

烏國總統澤倫斯基本月稍早在巴黎與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲會面時，馬克宏就曾表明，即使法德在二戰時是死敵，戰後也得和平共處，暗示烏方應開始與俄和談。馬克宏又盛讚澤倫斯基是了不起的戰爭領袖，但遲早要做出政治決定。馬克宏日前在慕尼黑安全會議上亦直言，烏俄都不可能達到軍事目標，當務之急是讓烏國驅退前線俄軍，使兩國重回談判桌。然而，澤倫斯基廿四日表示，戰前就曾呼籲各國領袖施壓普廷談判，如今俄軍犯下暴行，「換成我們無法談判了」。

東歐國家支持澤倫斯基終戰方案

儘管英德法評估，只要烏軍春季反攻取回更多領土，烏俄有機會談判，但其他挺烏國家都認為，只要俄軍還在烏國領土，就不應談判。大部分中、東歐政府憂心，鼓勵烏國在兩國都未準備好時談判，可能暗示西方將收手，進而鼓舞俄國。波蘭、捷克和波羅的海國家則都支持澤倫斯基的終戰方案，包括俄國賠償、以戰爭罪審判俄國官員及尊重烏國領土完整等。

英國官員表示，北約必須在今夏的高峰會，為烏國提供清楚的方案，並讓澤倫斯基擁有政治上的成功，使其能在國內提議和談。由於北約採取共識決，理論上任一成員國都能否決英德法三國方案。再說，這類動議也不太可能在未取得廣泛支持前，就在北約高峰會上提出。

美國媒體披露，北約組織歐洲三巨頭英、德、法正打算透過提升北約與烏克蘭的國防關係，鼓勵基輔當局在今年稍後與俄羅斯展開和平談判。圖為烏國總統澤倫斯基（左）二月訪問巴黎，與法國總統馬克宏（中）、德國總理蕭茲（右）合影。（法新社檔案照）

波蘭支援烏克蘭的首批四輛豹二式坦克，廿四日在烏國境內一處保密地點正式移交給烏國。波蘭總理莫拉維茨奇也宣布，不久後還將交運更多同型坦克。（路透）

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