近2年遭中脅迫 澳洲最多 台灣第3

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯去年11月在坎培拉向媒體發表談話。（美聯社檔案照）

2023/02/23 05:30

澳洲智庫報告：中國針對19國73起脅迫外交

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）廿二日發表報告，指出中國近兩年針對十九個國家進行脅迫外交行動，頭號對象是澳洲，台灣居第三。澳洲情報機構首長也警告，澳洲正面臨空前的外國間諜活動和干預行動威脅，並痛批為專制政權進行軍事代訓的前飛行員是「走狗」。

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脅迫未成 反凸顯澳洲韌性

ASPI這份報告指出，中國在二○二○到二二年間對十九國進行的威脅、貿易限制等「脅迫外交」手段，對於改變目標國政府政策的成效「不一」，針對澳洲部分並不成功，反而凸顯澳洲的韌性。報告說，「大部分政府堅定不移，但也有一些默默順從。無可否認地，這些手法正在傷害某些企業，挑戰主權決策並削弱經濟安全」。

報告檢視這兩年間七十三起「中國脅迫行徑」，其中廿一起針對澳洲，十一起針對立陶宛，八起針對台灣；這些脅迫行徑有四十％是進行貿易限制。以區域來說，最常針對歐洲，達卅五起、佔四十七％；「這些手段的支配地位，反映中國濫用其全球貿易大國地位、國營媒體和『戰狼外交』」。

最常以核心利益 脅迫台灣

台灣是最常引發中國採用脅迫手段的「核心利益」，其他原因包括中國處理武漢肺炎疫情、新疆和香港問題等。

澳洲情報機關「澳洲安全情報組織」（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）廿一日發表年度威脅評估，警告「多個國家利用間諜和干預活動，推動他們的利益並削弱澳洲」，「現在成為間諜和外國干預活動目標的澳洲人，比歷來更多」，包括法官、媒體工作者等都成為鎖定對象，但並未點名任何國家。

勃吉斯說，二一年九月起，在網路上針對澳洲國防產業工作者的活動升高，當時正值美國、英國和澳洲政府宣布成立美英澳三方安全聯盟AUKUS。另外，外國間諜鎖定澳洲記者的活動也「明顯且令人憂心地增加」，情報機構曾破獲一起一外國政府疑似利用負擔全額費用的「考察團」名義，試圖吸收澳洲資深記者的陰謀。

抄間諜窩 澳情報首長批走狗

他透露，ASIO在過去十二個月內，掃除了一個「間諜窩」，部分間諜臥底埋伏澳洲達數年之久，設法竊取敏感情資。ASIO最近也及時破獲兩起「來自兩個不同國家」的情報活動，試圖傷害澳洲居民人身安全，其中一例的對象是人權工作者，準備將其誘騙到國外「解決掉」。

勃吉斯說，ASIO數年來也一直在追蹤「少量但令人憂心」的國防內部人士，阻止部分軍方退役人員被重金利誘，為專制政府代訓軍事技能。他痛批這些前飛行員是「走狗」、「頂尖工具（top tools）而非頂尖飛官（top guns）」，「出賣我國作戰技能，無異於出賣我國機密」。

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