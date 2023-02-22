憂俄戰敗失勢 中國傾向烏俄停火

華爾街日報引述接近中國決策圈的人士指出，中國領導層愈來愈憂心俄國衰弱，已重新審視自身立場，如今更傾向推動烏俄停火，防止同為對抗美國夥伴的俄國遭遇更大的挫敗。圖為中國國家主席習近平（右）去年二月接待前來參加北京冬季奧運會開幕式的俄羅斯總統普廷。（美聯社檔案照）

2023/02/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭在西方國家不斷軍援下，至今仍頑強抵抗俄羅斯入侵，不僅導致俄國陷入泥淖，中國也如坐針氈。美國「華爾街日報」廿日引述接近中國決策圈的人士指出，中國領導層愈來愈憂心俄國衰弱，已重新審視自身立場，如今更傾向推動烏俄停火，防止同為對抗美國夥伴的俄國遭遇更大的挫敗。

知情人士表示，儘管俄國實力弱化會讓中國在雙邊關係中佔上風，能夠取得包括能源等對中國更有利的交易，但中國國家主席習近平無意看著莫斯科當局及普廷總統因戰爭而失勢，仍持續推動擴大中國與俄國的經濟聯繫，例如增加俄國石油、天然氣和農產品進口，加強雙方在北極地區的能源夥伴關係，及擴大對俄國鐵路和港口的投資等。

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此外，中方迄今雖仍對軍援俄國表現克制，但部分北京外交策士已開始提問：是否應該基於防禦目的軍援俄國？此舉雖將大幅提高這場衝突的成本，但也可能讓中方掌握更多提出解決方案的籌碼。不過，此舉也將加劇西方各國對習近平的怨懟，中國最高領導階層是否支持這個想法，仍是未知數。

美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院國際關係教授芮德成科指出，若中國提供軍事支援，當然會成為改變衝突形勢的重要因素，這或許也是中國即將提出的「和平計畫」的一環，即呼籲烏俄沿著目前領土控制線停火。中方可能也打算告訴西方，若現在錯失謀和機會，北京對莫斯科的支持可能會讓這場戰爭的代價更高，並為烏克蘭和區域穩定帶來嚴重後果。

中方推動停戰凸顯習近平不再試圖保持中立，而是尋求扮演更顯著的角色。據了解，美國智庫「蘭德公司」上個月一份題為「如何避免長期戰爭」的政策報告，直接挑明戰事愈拖延，俄國就愈可能與北約組織衝突，獲得許多中國外交政策權威重視，給予北京嘗試勸和的機會。

「中烏目前不可能站在一起」

烏克蘭總統澤倫斯基強調，中國目前不可能和烏克蘭站在一起，但重要的是中國不會支持俄羅斯，而一旦中國支持俄國，將可能會爆發第三次世界大戰，他認為中國已經意識到這一點。

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