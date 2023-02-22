普廷國情咨文 警告將進行核測試

俄羅斯總統普廷廿一日藉由國情咨文發出核戰警告，聲稱新的戰略系統已投入戰鬥任務，並可能恢復核武測試。（美聯社）

2023/02/22 05:30

暫停參與「新戰略武器裁減條約」

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏俄戰爭將屆滿一年前夕，俄羅斯總統普廷廿一日向國會議員、政治與軍事菁英發表國情咨文，宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），誓言會持續在烏克蘭作戰，並重彈舊調，指控美國為首的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突及威脅俄國、誤以為能在全球對抗中擊敗莫斯科。

普廷指控，美國部分人士正考慮恢復核試爆，因此若有必要，俄國也應該準備進行核武測試，「我們不會率先這樣做，但如果美國 進行核試，我們也會跟進。」普廷還說，他上週簽署法令，將新的陸基戰略系統投入戰鬥任務，但未說明是何種陸基系統。

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普廷說法隨即遭到美國和烏克蘭駁斥。白宮國家安全顧問蘇利文抨擊，普廷以西方威脅做為入侵烏克蘭的藉口「荒謬」，「沒有人進攻俄羅斯，所謂俄羅斯受到烏克蘭或他國某種軍事威脅的想法有些荒謬」。烏克蘭總統府顧問波多利雅科直言，普廷演說顯示已跟事實脫節。

普廷指控西方強權想要一勞永逸「解決」俄羅斯，俄國「被迫」暫停參與New START，但不會完全退出協議。這項美國與俄羅斯之間僅存的軍備管制條約，限制各方部署核彈頭總數不得超過一五五○枚，並對陸基和潛射飛彈部署、轟炸機載運設限。不過華府近年指控，莫斯科並未完全遵守條約內容。

布林肯：俄全面戰略挫敗

正在希臘訪問的美國國務卿布林肯表示，俄羅斯決定暫停參與New START是「非常不幸且不負責任」的作法，但強調美國仍然願意就此議題協商。針對普廷誓言在烏克蘭延續攻勢，布林肯說，「在普廷總統進攻烏克蘭一年後的現在，顯而易見，這場戰爭在各方面都呈現戰略挫敗」。

英國廣播公司（BBC）報導，普廷前廿分鐘極少言及俄國本身、都在抨擊西方，逾卅分鐘後才把重點轉至講述支持軍人及其家屬，宣布提高軍事單位薪資、社會安全等福利，似試圖將參軍美化成令人嚮往的決定；他用「特別軍事行動」形容侵烏行徑，還重申俄羅斯正面臨納粹、基輔政權的威脅，聲稱烏克蘭正等待俄國救援。

在場聆聽普廷演說者包括俄國防長蕭依古、前總統梅德維傑夫、財長希魯阿諾夫、外長拉夫羅夫、俄羅斯東正教牧首基里爾和高級軍官。外媒被視為「外國代理人」，今年則未受邀與會。

就在俄羅斯總統普廷發表國情咨文的同時，美國總統拜登（左）廿日晚間抵達波蘭訪問，將發表演說呼籲全球支持烏克蘭。圖為波蘭總統杜達（右）廿一日在總統府前迎接拜登來訪。（路透）

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