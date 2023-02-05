間諜氣球窺視美國 布林肯批中國侵犯主權

美國國務卿布林肯三日致電中國前外長王毅，表示中國氣球亂入，明顯侵犯美國主權與違反國際法。（法新社）

2023/02/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國高空氣球現蹤美國本土上空事件持續擴大，美國國務卿布林肯三日致電中國前外長王毅，表明因中國氣球亂入決定推遲原定本月五、六日的訪中行，並控中方此舉侵犯美國主權與違反國際法。美國國防部還反駁中方稍早稱該氣球被風力帶偏誤入美國、是用於氣象科研民間氣球的說法，堅信其為可操控的「偵察氣球」。在此同時，美方證實目擊到第二枚中國偵察氣球正穿過拉丁美洲上空。

致電王毅斥「不負責任之舉」

布林肯在致電中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅時說，他注意到中方已就此表示遺憾，但此事是損害其訪中目的的「不負責任之舉」以及「明顯侵犯美國主權與違反國際法」，他並以此事件仍在持續中表示不適合在此時訪中。王毅則表示，中國負責守法，不接受無端臆測與炒作，並呼籲雙方冷靜、溝通、避免誤判與管控分歧。

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中國外交部四日就布林肯延遲訪問發表「答記者問」，內容一改前日的和緩，儼然重拾戰狼風格，痛批美國政客媒體藉氣球事件攻擊抹黑中國，甚至惱羞成怒地否認有所謂布林肯來訪，還開酸「中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

第二枚氣球正穿越拉丁美洲

美國國防部三日指出，該氣球目前在美國中部上空朝東飛行，基於安全未將之擊落，但持續觀察監控中。該氣球預料最快會在四日一早飛抵美國東岸，隨後從南北卡羅來納州附近出海。

三日晚間，美國國防部表示，接獲報告稱有第二枚氣球正穿越拉丁美洲，研判是另一枚中國偵察氣球，但未提供該氣球的具體位置。稍早媒體報導，這枚氣球飛越哥斯大黎加、哥倫比亞與委內瑞拉，預測不會飛向美國。

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