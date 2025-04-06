國際太空站飛越奇美博物館 留下一道美麗弧線

ISS（國際太空站）從奇美博物館園區上空飛越而過的連續畫面。（圖由周銀王提供）

2025/04/06 13:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市天文協會榮譽理事長周銀王於清明連假在台南奇美博物館拍到ISS（國際太空站）飛越園區的畫面，他以單眼相機廣角鏡頭全程拍攝，再將照片疊合在一起，呈現ISS飛越而過的連續軌跡，精彩的畫面，令人驚艷。

周銀王表示，4月4日傍晚，ISS於夜空中剛好從奇美博物館上空穿過，由於亮度佳，又是傍晚時分，很容易觀察，全部過程約5、6分鐘。此外，4月1日晚間，他帶領社大學員赴七股觀海樓外拍，很幸運遇到晴夜，ISS如期飛越而過，由於沒有光害，肉眼即可看得十分清楚。

請繼續往下閱讀...

周銀王說，ISS繞行地球一圈約90多分鐘，有時會從台灣上空經過，如果是夜間經過，距離又不是太遠，只要亮度夠，抬頭即可看到它以一個光點飛越而過。拍攝時間視光害而定，一般以曝光4秒以內最佳，奇美博物館因周遭光害不低，當天他是曝光2秒、感光度開到200拍攝，拍了4、50張照片再疊合在一起，形成ISS飛越而過的連續畫面。

他表示，下次ISS再飛越台灣上空是在本月16日清晨4點15至20分，從南往東北東方向飛過，時間持續約4分多鐘，只要朝東南方向，仰角約30度左右， 肉眼即可看到。另外，台南市天文協會本週六晚上7點半將在南市東區小東公園舉辦觀星活動，備有天文望遠鏡，歡迎民眾參加。

ISS（國際太空站）從七股澙湖上空飛越而過的連續畫面。（圖由周銀王提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法