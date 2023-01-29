捷克總統大選 親西方帕維爾勝出

帕維爾27日在總統大選第二輪投票首日於北部小村契爾諾切克投下神聖的一票。（法新社）

2023/01/29 05:30

第2輪投票 擊敗現任總統支持者巴比斯

〔編譯張沛元／綜合報導〕捷克總統大選第二輪投票廿八日登場，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）一如民調預測，以將近五成八的得票率，擊敗得票率約四成二的前總理巴比斯（Andrej Babis），躋身大位。

競選期間充斥爭議、死亡威脅

這場決選在競選期間充斥爭議，包括巴比斯家人接獲死亡威脅，以及傳言帕維爾過世。選舉結果在台灣時間廿八日晚間十一時後出爐，由帕維爾拿下過半數選票當選總統。稍早最新民調顯示，帕維爾支持率五十八％到五十九％，領先巴比斯的四十一％到四十二％，帕維爾已勝券在握。捷克總統大選在本月十三、十四日舉行首輪投票，投票率近七成，當時帕維爾就以卅五．四％的得票率，領先巴比斯的卅五％。六十八歲的巴比斯是捷克第五大富豪，二○一七到二一年時擔任捷克總理。巴比斯稱這場總統大選是對他個人過去擔任總理時施政的公投，他也獲得現任捷克總統齊曼的支持。

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現任總統親俄 烏戰後立場才變

二輪投票勝選者將取代原本親俄、但在烏俄戰爭爆發後改變立場的齊曼。巴比斯與帕維爾都比已擔任總統十年的齊曼更親西方，但帕維爾尤其主張對中國與俄羅斯要更為強硬，支持繼續軍援烏克蘭。巴比斯則在競選末期直言不會在北約成員波蘭與波羅的海三國遭攻擊時派兵支援而引發軒然大波。儘管捷克總統為儀式性職位並無太大實權，但仍可任命政府、選擇中央銀行行長與憲法法官，及出任三軍統帥。 當過傘兵的帕維爾已於廿七日投過第二輪的選票，並表示希望能成為人口破一千萬的歐盟兼北約成員國捷克「有品格的總統」。六十一歲的帕維爾是塞爾維亞—克羅埃西亞戰爭的授勳英雄，稍後一路高升至捷克三軍總參謀長與北約軍事委員會主席。

帕維爾視中國為安全威脅，曾指中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但與捷克的價值觀和戰略目標不同，有必要小心發展雙邊關係。據中央社報導，捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃指出，選後捷克可望加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制。

北約退役將領帕維爾擊敗對手、前總理巴比斯當選捷克總統。（歐新社）

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