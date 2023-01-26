中國國企援俄 被美國逮到

美國政府已掌握中國國有企業暗助俄羅斯的證據，目前正在釐清北京當局是否知情。圖為去年二月俄羅斯總統普廷訪問北京，參加北京冬季奧運會開幕式，中國國家主席習近平出面接待。（路透檔案照）

2023/01/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，美國政府已掌握中國國有企業暗助俄羅斯的證據，目前正在釐清北京當局是否知情。最新一期美國「時代」（TIME）雜誌引述匿名消息人士報導，中國國企暗助俄方「包括非致命性的軍事和經濟援助」，涉及「沒有完全規避美國及其盟國在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後實施的制裁措施」。

俄羅斯和中國在烏克蘭戰爭開打前宣布兩國關係「上不封頂」，美國官員認為，中國最初打算向俄羅斯提供致命武器，但中方已經退縮，並認為中國並未盡其所能協助俄國總統普廷入侵烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

中國援俄有擴大跡象

知情人士指出，近期中國援俄的趨勢有擴大跡象，引發美方疑慮，已與中國官員就此事「對質」，除確定中國政府是否知情外，也警告北京對俄國提供實質支持的後果。美國國家安全會議（NSC）和中央情報局（CIA）對此均未回應，中國駐美大使館也保持沉默。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則表示，美方持續對中方表明，對俄國提供在烏克蘭發動戰爭的實質援助將面臨的後果，「如果我們不僅看到中國政府參與其中，還包括中國企業，我們會感到擔憂」。

瑞士開放第三國轉運武器

另一方面，瑞士國會的安全政策委員會廿四日以十四票同意、十一票反對通過動議，要求修改戰爭物資轉運規定，開放第三國轉運武器支援烏克蘭。

過去瑞士根據「戰爭物資法」，不允許他國將瑞士製造的武器轉出口至烏克蘭，以符合其軍事中立原則。安全政策委員會在聲明中指出，這項動議主張「若有違反國際禁止使用武力的情況下，尤其是烏克蘭戰爭」，應可撤銷這項「非再出口」聲明。

但動議內容也留有但書，若撤銷「非再出口」聲明對瑞士外交政策構成「重大」風險，瑞士政府仍可決定維持禁止轉運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法