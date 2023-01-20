中國偏遠農村 疫情新感染高峰

日本擬於今年四月將武漢肺炎的疫情等級，調降至與季節性流感同級。圖為本月九日的日本成人節，橫濱街頭有大批戴著口罩的年輕女性，準備參加成人式，這是去年將成年年齡由廿歲調降至十八歲後的首個成人節。（歐新社檔案照）

2023/01/20 05:30

〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國武漢肺炎染疫死亡人數遭國際質疑，以及中國國家主席習近平十八日直言春節期間交通運輸人口流入農村、恐導致疫情擴散之際，國家衛生健康委員會醫療應急司司長郭燕紅十九日聲稱全國和各省已過發熱門診、急症和重症患者三大高峰，「醫療救治平穩有序」。

郭燕紅表示，全中國發熱門診診室就診人數在上月廿三日已達高峰，截至十七日已下降九十四％回到上月七日以前水準；急症高峰就診人數則是本月二日達高值，截至十七日下降四十四％；全中國住院陽性重症患者人數五日來到高峰後，至十七日也下降四十四．三％。

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不過，前中國疾控中心主任高福日前接受《中國新聞週刊》訪問時警告，Omicron病毒雖致病力下降，但「狼還是要吃羊的」，北京、河南、江蘇、安徽等省、市感染高峰雖過，新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥、剩餘不到十％未完成全程疫苗接種的地方，例如一些偏遠農村。

人民日報批西方媒體炒作抹黑

據「新京報」報導，中國國家醫療保障局未納入輝瑞治療藥物倍拉維（Paxlovid），是因為輝瑞共有六項藥品與醫保局談判，但其副總裁等高層於倍拉維議價階段離場，顯示無意降價，和中方提出的底價差異太大，醫保局也表態日後無意再談。知情者透露，中方考量「我國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力」。

人民日報十九日痛批西方媒體對中國防疫政策調整的報導「始終離事實真相很遠」，完全是充滿偏見的炒作抹黑和別有用心的政治操弄。中共中央網路安全和信息化委員會辦公室十八日也啟動「清朗．二○二三年春節網絡環境整治」專案，直至下月底「深入整治虛假信息等問題，防止渲染灰暗情緒。」

日本擬四月調降武肺疫情等級

為儘早恢復社會正常運作，日本擬於今年四月調降武漢肺炎的疫情等級，從「感染症法」的第二類調降為第五類，與季節性流感同級。首相岸田文雄預定廿日召集厚生勞動大臣等相關閣員進行會商，並於廿三日起開議的國會發表新的防疫對策。

多家日本媒體報導，岸田在十八日曾與厚勞相加藤勝信就調降武肺疫情等級進行協商，確定今年春天實施的方針，廿日將再與加藤、經濟再生大臣後藤茂之和官房長官松野博一等閣員，開會討論具體做法，包括放寬室內配戴口罩規定及縮小公費負擔範圍等項目。

日本的感染症法依危險性將傳染病分為五個等級，武肺被列為第二高等級的第二類，與結核、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）同級，降為第五類則與季節性流感等同級。

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