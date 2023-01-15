日本大馬南海演訓 抗中擴張

馬來西亞海岸防衛隊與日本海上保安廳的成員十三日於演訓結束後，在沙巴州首府亞庇展示兩國國旗。（取自自由亞洲電台）

2023/01/15 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕為因應中國在南海持續擴張，馬來西亞海岸警備隊十日至十三日在該海域接受日本海上保安廳指導，進行安全演習，藉以提升馬國應對外國船隻入侵的能力。

日提供四台聲波武器 針對入侵船艦

馬來西亞海岸警衛隊後勤副指揮塞夫表示，本次演習的重點是馬國首次受訓學習使用聲波武器，同時測試這些設備對抗外國船艦的有效性，尤其是針對那些入侵大馬海域的船艦。

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日本政府提供馬來西亞四台聲波武器，塞夫說，這能夠安裝在警衛隊巡邏船隻上使用，用於驅趕拒絕配合或是發動侵略的外國船艦。聲波武器利用聲波對目標進行干擾，能夠遠距離使用。

日本海保官員田村誠向日本放送協會（NHK）表示，日本會繼續與東南亞各國合作。日本雖然不像馬來西亞，與中國在南海議題相互對立，但是日本約有八十％能源貨物經由南海輸入。

中海警船闖專屬經濟區 印尼監控

另外，印尼獨立智庫「印尼海洋正義倡議」向路透表示，中國海警船五九○一號自去年十二月卅日以來，在納土納海航行，尤其是在鮪魚區塊天然氣田和越南的翠鳥油氣田附近現蹤的頻率特別高。對此，印尼海軍司令拉克薩瑪納（Laksamana Muhammad Ali）十四日表示，印尼已派出一艘軍艦、海上巡邏機、無人機監控。他說，即使這艘中國船艦未執行任何可疑行動，印尼仍須監控，因為它已出現在印尼專屬經濟區內一段時間了。

印尼稱南海南端為印尼專屬經濟區，二○一七年命名為北納土納海。印尼與中國都聲稱擁有北納土納海域的主權，在二○二一年，兩國船隻曾在鮪魚區塊海域相互跟蹤了好幾個月。《聯合國海洋法公約》賦予船隻在專屬經濟區的航行權利。

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