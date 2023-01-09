斥有害兒少身心 美校告社群媒體

美國華盛頓州西雅圖公立學校學區將科技巨擘告上法庭，指控TikTok、IG等社群媒體傷害兒童青少年身心。（美聯社檔案照）

2023/01/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多兒童和青少年將社群媒體視為生活重心和主要社交方式，容易受其影響，甚至可能引發孤立、憂鬱等不同的心理問題。為此，美國華盛頓州最大的西雅圖公立學校學區（Seattle Public Schools）六日向中國短影音分享程式「抖音」國際版TikTok、Instagram（IG）、臉書（Facebook）、YouTube和Snapchat等社群平台背後的科技公司提出新訴訟，促其對兒少心理健康危機負責。

點名TikTok、IG、臉書、YouTube等

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美聯社報導，西雅圖公立學校學區在九十一頁的訴狀中指稱，這些社群媒體公司以旗下產品鎖定兒少人口，已造成公害，導致兒少心理健康和行為障礙惡化，包括焦慮、憂鬱、飲食失調和網路霸凌，導致教育學生變得更加困難，迫使學校採取相關措施，例如雇用更多心理健康專業人員、制定有關社群媒體影響的課程計畫，以及為教師提供額外培訓等。

訴狀指稱，被告成功利用青少年易受影響的心智，讓全國數千萬學生陷入過度使用、濫用被告社群媒體平台的正反饋循環，「更糟的是，被告策劃和直接提供給青少年的內容，往往有害且具剝削性。」

儘管美國聯邦法律「通訊端正法」（Communications Decency Act）第二三○條有助於保護網路公司避免因第三方用戶在旗下平台發布的內容而承擔責任，但西雅圖公立學校學區認為，該條款不能在本案中保護科技巨擘的行為免責，因為訴狀並非指控被告應對第三方在被告平台上的言論負責，而是對被告向兒少推薦及宣傳有害內容的行為負責。

另一方面，彭博報導，推特六日再發布一波裁員，處理誤導資訊、仇恨言論與騷擾的員工都被裁撤，據稱都柏林和新加坡辦公室有至少十二人被解雇。但推特強調是「整併」，不會影響平台運作。

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