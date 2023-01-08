中國今開國門 全球警報疫齊響 荷蘭、葡萄牙加入限制 20國境管中客

中國去年12月驟然轉向與病毒共存，8日開放邊境允許人民出國，全世界警鈴大作。中國疫情邁向高峰，北京醫院為染疫老人治療。（美聯社）

2023/01/08 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國去年十二月驟然棄守防疫「清零」政策，轉向與病毒共存，一夕間讓十四億人口暴露在Omicron變異病毒株下，引發海嘯般的感染及死亡潮，也讓醫療資源迅速枯竭。在國內疫情邁向高峰之際，中國八日正式開放邊境，允許人民出國，更讓全世界警鈴大作，荷蘭、葡萄牙六日宣布加入先前十多國行列，對中國旅客祭出入境管制。

中國讓人民應陽盡陽 圖求群體免疫

中國在七日又宣布染疫者八日起毋須隔離，也不再判定密切接觸者，被認為目的是讓人民「應陽盡陽（性）」，以迅速在兩個月內達到群體免疫。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏警告，國內大範圍感染正在發生，但治療效果皆不佳，尤其社區醫院開的藥物都不是主攻病毒，最後導致「該活的病人都沒活下來」。

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40天春運、21億人次移動 噩夢難測

中國預估七日起連續四十天的春運期間，境內人流移動將達廿一億人次，比去年增加一倍。「美國之音」不諱言，這對中國疫情來說，將是一場難以預測的噩夢。

葡萄牙和荷蘭六日宣布，將分別從七日及十日起，要求來自中國的航班乘客檢附病毒檢測陰性證明，總計已有約二十國採取類似或更嚴厲的限制。南韓在六日對中國旅客入境採檢的陽性率達到廿三．五％，較五日大增十個百分點。德國七日宣布，不鼓勵前往中國的非必要旅行。新加坡總理李顯龍呼籲國民加強接種雙價疫苗，預防新變異株。

香港也將在八日啟動與中國的首階段通關，但因中國境內感染人數激增，不少港人焦慮不已，紛紛搶打疫苗，接種第四劑的人數比前一週增加一倍以上，預約更已排到下個月。

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