中國海軍裝備現代化 人員訓練跟不上

中國軍方媒體吹捧海軍訓練有素的文章自曝，操作高科技武器人員的訓練跟不上武器的進步。圖為中國第三艘航空母艦「福建號」去年六月在上海下水。（法新社檔案照）

2023/01/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中共《解放軍報》上月廿六日報導北部戰區海軍護衛艦第十一支隊○五六A型導彈護衛艦「張掖艦」前副艦長王玉冰突破困難通過考核升為艦長的晉級之路，卻意外暴露中國海軍裝備快速現代化但人員訓練跟不上腳步的「裝備等人才」窘境。

報導稱「該支隊新型艦艇不斷列裝下水，老型艦艇陸續退役轉隸」，加上「艦艇進廠駐修和其他任務衝突」，以致王玉冰先前一直未能完成升等考核；此外，新型艦艇「指揮員」和「關鍵號手」訓練難以有系統地組織，該支隊「裝備等人才」的問題逐步顯現，也是他一直無法通過考核的主因。

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報導重點在於該支隊最終實現艦艇與人力成本運用最佳化，使王玉冰得以成功通過考核。但「美國之音」指出，外界焦點反而是透過報導得以一睹中國海軍「財大氣粗」快速現代化、建造尖端艦艇猶如「下餃子」但「裝備等人才」的窘狀。雖然中國軍事問題專家倪樂雄認為，中國軍隊近年快速現代化，人才與訓練跟不上算「自然現象」。

中國國家主席習近平二○一五年起加速軍隊現代化步調，一八年四月特別強調「建立一支強大海軍的必要性從來沒有像現在這樣緊迫」，去年十月更在中共廿大政治報告中再度指示建立世界一流的作戰部隊。美國國防部在歷年的中國軍力報告中，始終認定中方軍事現代化的主要目的是為了台灣與阻止美軍介入台海戰事。

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