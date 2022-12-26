孔傑榮：習失去中國人的尊重

中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2022/12/26 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕「美國之音」（VOA）中文網廿四日報導，美國知名中國問題專家、紐約法學院榮退教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen）指出，即將過去的二○二二年恐令國家主席習近平五味雜陳，儘管順利連任中共總書記，個人權力達到顛峰，但他的武漢肺炎防疫政策被自己的政府否定，讓他在百姓面前顏面盡失，似乎已失去民眾對他的尊重，除了不再給予支持，也在其他方面對他提出質疑。

與此同時，孔傑榮在接受VOA專訪時提到，中國長年累月的危機已逐漸浮現，涉及水資源、健康、污染、經濟、外交等議題，導致中共權力鬥爭可能比以往任何時候還嚴重，習近平掌握最大權的情況將來未必會延續下去，因為事實已經證明，人民有辦法展現對他的不滿，倘若他逮捕、折磨，甚至是消滅任何一位反抗者，將會引發更多反彈，因此他的處境並不安全。

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應對病毒 習最急迫挑戰

孔傑榮認為，應對武肺病毒是習近平二○二三年面臨的最急迫挑戰，包括急速攀升的感染人數，以及高風險的長者，肇因於他過去未能採取明智行動，而從社群媒體上的言論可以得知，習近平已遭受公開羞辱。

紐時︰防疫轉向 網路審查大亂

紐約時報指出，中國鬆綁防疫政策，一個月前遭到下架的內容，一夕之間卻變成官方政策，向來嚴密的監控審查系統還來不及跟上，網路審查大軍仍無法確定哪些是被允許或是應該被刪除的內容，網路上許多嘲諷言論得以免於銷聲匿跡。與此同時，先前擁護「清零」的民眾如今因政策轉向被狠狠打臉，許多中國人質疑，既然放棄清零，過去三年忍受嚴峻封控和限制出行的意義何在？

曾擔任「微博」審查員的「中國數字時代」網站編輯劉力朋指出，網路審查機制大亂的原因，可能來自於北京當局尚未想到合適的官方說詞，讓中國網路監管機構無法就審查方發佈指示。不過，即使擬定宣傳方案，香港中文大學助理教授方可成認為，民眾不會因此徹底忘卻三年歷經的種種創傷。

兩岸議題方面，孔傑榮表示，台灣處境向來危險，涉及台灣政府及人民、美國等西方大國政策和行動、習近平的意圖等，有人擔心，習近平面對內政困境，為鞏固政權，可能貿然攻台。由於中國情勢常因外交互動而改變，美國需要透過明智的政策，在不挑起危機的同時繼續支持台灣。

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