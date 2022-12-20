俄無人機又來襲 烏軍擊落30架

俄羅斯19日出動自殺無人機攻擊烏克蘭首都基輔及其周邊的關鍵基礎設施，圖為基輔一座電力設施遇襲起火。（法新社）

2022/12/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰火爆發即將屆滿十個月，烏克蘭首都基輔等地十九日再遭新一波無人機襲擊，基輔和其他十州因此停電。在此敏感時機，俄羅斯總統普廷十九日抵達明斯克，將與白俄羅斯總統魯卡申柯會談。這是普廷三年來首次訪問白俄，備受各界矚目。基輔當局警告，白俄可能再次捲入烏俄衝突。

普廷造訪 白俄恐再捲入戰事

烏克蘭官員稱，俄軍十九日凌晨出動約卅五架伊朗製「見證者」（Shahed）系列自殺無人機，攻擊基輔及其周邊的「關鍵基礎設施」，烏軍防空系統摧毀針對基輔的廿三架無人機中的十八架，在全境擊落至少卅架。俄國國防部則首次透過社群媒體聲稱，在靠近烏克蘭邊界的南部貝爾哥羅德州（Belgorod）上空擊落四枚美製高速反輻射飛彈（HARM）。

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在外界擔憂莫斯科正施壓白俄進一步涉入戰爭之際，普廷抵達白俄訪問，與魯卡申柯舉行雙邊會談。俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄軍也將在白俄境內舉行演習。儘管報導並未說明演習地點與時間，但此消息令人聯想到今年二月俄羅斯入侵烏克蘭前，就是以演習名義在白俄境內集結部隊。

烏克蘭總統澤倫斯基十八日指出，俄軍準備發動新一波攻勢，並暗示攻擊行動可能來自白俄；烏方正為所有可能的防禦態勢做好準備，保護毗鄰俄羅斯與白俄的邊界是一貫優先要務，呼籲西方國家提供更好的防空系統。

英國國防部則在定期情報更新中指出，為了提振參與攻烏行動的俄軍士氣，俄羅斯國防部宣布建立兩支「前線藝工隊」，據稱其成員將納入歌劇演員、演員和馬戲團演員。

英相宣布 續供應烏防空飛彈

此外，英國首相蘇納克十九日出席在拉脫維亞首都里加舉行的第三次「遠征軍聯合部隊」（JEF）峰會，並宣布明年將依據一份價值兩億五千萬英鎊（約九十六億台幣）的合約，向烏克蘭持續供應高射砲與短程防空飛彈。

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