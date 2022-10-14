全球野生動物 不到50年銳減7成

根據世界自然基金會十三日公布的最新評估報告，自一九七○至二○一八年監測的野生動物物種，數量已大幅減少達六十九％。圖為十月在肯亞亞桑布魯（Samburu）熱特提（Reteti）的大象保護區，管理員正照顧幾隻與母象分離淪為孤兒的小象。（歐新社）

2022/10/14 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕世界自然基金會（WWF）十三日發布兩年一度的評估報告「地球生命力報告」（LPR），顯示自一九七○至二○一八年不到五十年所監測的野生動物物種，數量已減少達六十九％，凸顯人類活動為自然界帶來的毀滅性損失。

WWF運用二○一八年倫敦動物學會（ZSL）共五二三○個物種、三．二萬隻野生動物的資料數據「地球生命力指數」（LPI）進行調查。WWF總幹事藍柏堤尼坦言，新資料數據顯示野生生物數量呈毀滅性下降，尤其在熱帶地區。

請繼續往下閱讀...

熱帶地區更嚴重

在拉丁美洲和加勒比海等生物多樣性豐富的地區，野生動物數目的減少率竟高達九十四％、非洲六十六％、亞洲及太平洋五十五％、北美洲廿％、歐洲與中亞十八％。此外，淡水物種銳減達八十三％，減幅比任何其他棲息地更大。

淡水物種銳減83％

WWF科學主任萊特表示，生物多樣性對調節氣候「超重要」，目前約一五○○億至兩千億公噸的碳，儲存在拉美、有「地球之肺」的亞馬遜雨林，相當於五五○○億到七四○○億公噸的二氧化碳，為目前年溫室氣體排放量的十至十五倍。

共八十九人共同執筆的這份報告發現，人類開發與農耕、開採、引進外來入侵物種、汙染、氣候變遷和疾病，造成棲息地的環境「退化」，是野生生物減少的主因。他們呼籲十二月的聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會通過一項具拘束力的國際承諾，保護大自然。

WWF二○年的評估報告指野生動物數量以每年約二．五％的比率持續減少，野生動物數量的減少率為六十八％，一八年則為六十％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法