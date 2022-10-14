華為、中興通訊 美擬全面禁售禁採購

美國聯邦通訊委員會（FCC）基於國家安全考量，計畫在美國全面禁售中國華為和中興通訊新設備。（法新社檔案照）

2022/10/14 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據美國新聞網站Axios十三日報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）基於國家安全考量，計畫在美國全面禁售中國華為和中興通訊新設備，以及禁售中國三大錄影監控設備大廠海能達、海康威視、大華技術一些設備。

3大監控設備大廠也在列

報導說，此舉代表美國FCC將首次以國安理由全面禁售特定電子設備。FCC過去只限制企業禁止使用聯邦政府資金購買華為和中興的設備，但是新的禁令將會包含所有採購。

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除了華為和中興以外，FCC也將確定禁止銷售中國製的公共安全錄影監視設備範圍。消息人士透露，影響的中企包括海能達、海康威視、浙江大華技術。

報導引述兩位知情人士指出，FCC主席羅森沃賽爾在五日已向該會委員分發一份命令案，這項仍需投票通過的禁售令將會有效禁止上述中企在美國的新設備銷售。

美國這項全面禁令彰顯了來自於安全研究者、分析師、情報機構多年來的警告：中國政府可以透過中國製造的電信設備監控美國人。美國前總統川普政府時期開始收緊對這兩大中國電信設備和手機廠的限制。

消息人士指出，禁令不會回溯，所以這些中企可以繼續販售FCC之前核准的產品，但新機型和新設備就會被禁止。

美國總統拜登在去年十一月十一日簽署的「採購設備法」（Secure Equipment Act），該法要求FCC必須禁止對美國「國安構成無法接受風險」的企業設備銷售。依據此法，FCC必須在一年內對禁售令進行表決。

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