俄內部忙找戰犯 防長寧被拔官

俄軍接連吞敗仗後，盛傳普廷密友、國防部長紹伊古（右）可能被革職。（美聯社檔案照）

2022/10/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊近來在烏克蘭節節敗退，而克里米亞半島通往俄羅斯的克赤大橋，在總統普廷生日隔天一早被炸，更令莫斯科當局顏面盡失，要求大肆報復的聲浪水漲船高。與此同時，俄國體制內人士對軍方高層的不滿尤其強烈，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）可能被當成代罪羔羊，甚至遭到革職處分。不過，英國「衛報」引述前俄國國防部官員透露，紹伊古早就希望脫離當前亂局，若被拔官「會很開心」。

紹伊古反對兼併烏東和烏南四州

俄軍九月以來在烏國境內的重要據地接連被烏軍奪回，令甫宣稱烏東、烏南四個州納入俄國的普廷臉上無光。據報導，防長紹伊古近日慘遭俄國境內車臣共和國總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）和傭兵組織「瓦格那集團」創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）等人抨擊，克宮任命的赫爾松副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）甚至指紹伊古應「自盡」。

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即使紹伊古身為普廷盟友，一名俄國前國防官員透露，「依我對紹伊古的認識，我確實相信若現在被炒魷魚，他會很開心，因為他想脫離這場亂局。」他還說，紹伊古反對普廷「兼併」烏東和烏南四個州，但他仍對普廷忠誠。值得注意的是，該名官員還指出，「普廷會讓不同派系對立競爭，因此最後會有人成為受害者，普廷只想看對他個人及對烏克蘭戰爭，最好的結果會是什麼。」

據報導，瓦格那集團九日聲稱，克赤大橋爆炸事件導致俄國國防部高層提前改組，紹伊古和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）下台。

「金融時報」引述政治分析公司R.Politik創辦人史塔諾瓦亞報導，俄國體制內人士近來對軍方高層的批判愈發強烈，但都未受懲罰，顯示這股聲音獲克宮的默許，「沒人對戰爭本身提出質疑，而是都在討論如何獲勝」。獨立俄國軍事分析師魯金認為，對俄軍高層的攻擊，凸顯卡狄羅夫、普里格津等各方勢力都試圖擴張影響力，亦即直接參與這場戰爭、但不屬俄軍一員的人，都想把失敗歸咎於俄軍。

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