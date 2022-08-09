13兆元規模 拜登降通膨法案參院過關

「降低通膨法案」七日在美國聯邦參議院過關後，參院多數黨領袖舒默在國會山莊舉行的記者會上難掩興奮。（法新社）

2022/08/09 05:30

賀錦麗關鍵票 51:50通過

〔編譯陳成良／綜合報導〕經過十八個月艱苦談判和整晚馬拉松辯論，美國聯邦參議院七日以五十一票支持、五十票反對的比數，表決通過規模達四千三百億美元（約十三兆台幣）的「降低通貨膨脹法案」（Inflation Reduction Act），其中包括提出三七○○億美元發展潔淨能源以應對氣候變遷，以及斥資六四○億美元緩解醫療保健不平等問題，使這項法案成為美國史上對潔淨能源的最大一筆投資，被視為美國總統拜登在今年期中選舉前取得重大勝利。

在民主黨全員贊成、共和黨全員反對的情況下，副總統兼參院議長賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵一票，打破兩黨平手僵局。這項具有里程碑意義的法案預定十二日送回民主黨佔多數的眾議院表決，可望順利通過，之後送交拜登簽署成為法律。共和黨議員痛批該法案浪費公帑，警告民主黨人在經濟衰退期間提高家庭稅收，十一月期中選舉時將付出代價。

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含氣候、能源、醫療等層面

這項法案雖然名為「降低通膨法案」，實則包含氣候、能源、醫療、稅務等層面，包括三七○○億美元（約十一兆台幣）用於氣候目標，為美國人在購買電動汽車時提供高達七千五百美元（約廿二‧七萬台幣）的稅額減免，屋頂安裝太陽能電池板可享三十％折扣，旨在二○三○年前將溫室氣體排放量減少四十％。

這項法案也因應藥品價格高得離譜的問題，例如胰島素等，試圖緩解美國醫療保健方面存在的巨大不平等。降低通膨法案同時旨在降低聯邦赤字，手段就是對獲利超過十億美元的企業徵收至少十五％的企業稅。

這項法案的預算規模遠低於拜登上任時首度提出重塑美國經濟所需的四兆美元，但民主黨視此為打擊通膨的工具，試圖在期中選舉前向選民展現對抗通膨的決心。目前看來，拜登所屬的民主黨在維持參眾兩院的微幅優勢上，面臨一場硬仗。拜登在參院通過法案後強調，他為此投入諸多心力，但也坦言並非人人滿意，「這讓許多人做出妥協」，呼籲眾院盡快通過法案，讓他可以簽署生效。

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