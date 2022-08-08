中國遭諷「沒封台灣島 反封海南島」

推特創辦人杜錫（法新社檔案照）

2022/08/08 05:30

三亞疫情失控 班機全取消 旅客被禁足

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國六日本土新增七三六人感染武漢肺炎，以海南省的四八三例最多，其中有「中國夏威夷」之稱的該省旅遊勝地三亞市仍為重災區，新增四一三人染疫。當地自六日起實施「封城」，中國媒體報導，當地被迫取消的航班已從此前的八十％，增至全部取消，或被勒令不載客、空機飛離三亞。不巧正在三亞的觀光客無奈諷刺說，「沒封台灣島，反倒封了海南島」。

海南省多城陸續封鎖

海南省自本月一日迄今已累計有一一四○例陽性感染者，其中八二七例為確診病例，三一三例為無症狀感染者，遍布海南省內十餘個市縣，並外溢至四省市。除三亞外，七日又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布靜態管理，前兩地規定所有居民社區實行封閉管理，急重症患者需就醫者，必須經過社區同意後才能外出。瓊海則要求市民非必要一律不外出、不聚集。

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由於疫情升溫，滯留三亞當地的遊客若欲出城，必須在七天內接受五次核酸檢測（ＰＣＲ）呈陰性反應。當地飯店、旅館雖已被市政府要求，提供受困的八萬多名遊客半價入住優惠，但有遊客反映，若住七天，還是得多負擔九一○○人民幣（約四·一萬台幣）。

據稱還有從上海來的遊客鑑於此前該市封城的教訓，五日晚間就退房「逃離」飯店，用加價叫車、集資包車，甚至徒步等方式趕往機場，有遊客雖以一萬兩千人民幣（約五·四萬台幣）搶到機票，但仍在坐上班機後，被要求下機，強制在三亞隔離。此外，中國鐵路當局也禁止民眾搭火車離開三亞。

然而，不少中國網友卻幸災樂禍，認為「不用同情他們，去三亞的哪有窮人」、「支持防疫，不要理會那些想找死的耗材」。

此外，北京七日截至下午三時也新增兩例，導致當局下令七天內有一例以上感染者所在縣市人員，嚴格限制進入北京。

推特創辦人杜錫 推文「終結中共」

社群媒體「推特」創辦人杜錫（Jack Dorsey）六日發了一句短推文「End the CCP」（終結中共），引發全球網友圍觀。儘管他推文所附的連結是一則美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六月間對中國「清零」（零確診）防疫政策的報導，指出中國的「健康碼」決定每個人是否能夠自由行動，即使在病毒消失後，這種監控仍將持續很長一段時間，但時值美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國「戰狼」掀起台海危機威脅亞太安全，他的「滅共」宣言仍不禁令人充滿聯想。

推特創辦人杜錫6日發推文「終結中共」引發關注。（取自杜錫推特）

中國海南省這一波武漢肺炎疫情，七天已累計一一四○例本土病例，除三亞市外，七日又有儋州市、萬寧市和瓊海市宣布「靜態管理」。目前三亞機場已經斷航，海口機場航班大減，海南幾近封島，八萬多名遊客就地被困。（路透檔案照）

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